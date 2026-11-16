Эндокринолог Мокрышева: Победить диабет смогут в течение ближайших десятилетий
Победа над сахарным диабетом второго типа станет возможна в ближайшие десятилетия, считает директор НМИЦ эндокринологии имени академика И.И. Дедова Наталья Мокрышева. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.
«Если мы говорим о втором типе сахарного диабета, в ближайшие несколько десятков лет мы можем справиться с этой болезнью и излечивать ее, выводить в состояние ремиссии», - подчеркнула Мокрышева.
Как отметила эксперт, эндокринологи не используют понятие излечения диабета, всегда сохраняется риск рецидива, если пациент перестанет пользоваться всеми принципами правильного образа жизни. Также Мокрышева указала на важность своевременного выявления преддиабета и коррекции факторов риска, включая избыточный вес и ожирение. По словам эксперта, с помощью правильного питания и повышения физической активности можно добиться ремиссии заболевания.
Ранее Наталья Мокрышева рассказала, что специалисты в России создают инсулин в таблетках.
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