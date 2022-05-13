Шнейдеров связал успех «Холопа» с конкуренцией с западными фильмами

Киножурналист Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН объяснил успех российского фильма «Холоп», вышедшего в 2019 году, конкуренцией с западными образцами жанра.

«В отсутствие западного кино исчезает конкуренция. Почему выстрелили "Холоп", "Движение вверх", "Последний богатырь"? У них была совершенно четкая конкуренция с американскими блокбастерами, было понятно, к чему стремиться и что надо делать. Ведь российское авторское кино на самом деле в полном порядке! Его знают на Западе, его приглашают на фестивали. Кирилл Серебренников в основном конкурсе в Каннах! Авторское кино любят, фильмы Звягинцева во Франции собирают едва ли не больше денег, чем в России. С этим все хорошо, хуже с двумя вещами: с блокбастерами и, самое главное, с мейнстримом. У нас нет мейнстримовского кино!», - отметил Шнейдеров.

Ранее Давид Шнейдеров не поддержал нелегальный показ фильмов, которые правообладатели из-за санкций отказались предоставлять российским прокатчикам.

