«Интерес есть»: Президент сети кинотеатров встала на защиту отечественных фильмов

Президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова в пресс-центре НСН отметила, что российскому кинематографу не хватает грамотного позиционирования, однако интерес к отечественному кино у россиян есть.

«Наша индустрия достаточно молодая. Но давайте находиться в нашей реальности, а ни в какой-то другой. Есть интерес к качественному российскому кино. Кинотеатральный бизнес исторически вырос на американском кино, естественно, их доля занимала около 75-80% доли рынка. При этом мы видели серьезные успехи со стороны российского кино, и это тот контент, который поддержал нас в пандемию и поддерживает нас сейчас. Фильмы продолжают выходить. Мы смотрим много иностранного кино, и я могу сказать, что, что касается качества производства, наши фильмы не уступают. Другое дело, что у нас не хватает объемов, и на настоящий момент у нас в репертуаре около 20 новинок. Это все-таки отсутствие правильного позиционирования, потому что все каналы связи, партнерские отношения, реклама, соцсети - это все сейчас нарушено. Не сомневаюсь, что в какой-то момент эта ситуация вырулит. Другое дело, что сейчас действительно очень тяжелый сезон, летний период и начало осени», - пояснила она.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН назвал катастрофической ситуацию с посещаемостью кинотеатров, поскольку посетители не хотят смотреть отечественное кино.

