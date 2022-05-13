«Интерес есть»: Президент сети кинотеатров встала на защиту отечественных фильмов
Россияне смотрят отечественное кино, однако сейчас ему не хватает правильного позиционирования, считает президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.
Президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова в пресс-центре НСН отметила, что российскому кинематографу не хватает грамотного позиционирования, однако интерес к отечественному кино у россиян есть.
«Наша индустрия достаточно молодая. Но давайте находиться в нашей реальности, а ни в какой-то другой. Есть интерес к качественному российскому кино. Кинотеатральный бизнес исторически вырос на американском кино, естественно, их доля занимала около 75-80% доли рынка. При этом мы видели серьезные успехи со стороны российского кино, и это тот контент, который поддержал нас в пандемию и поддерживает нас сейчас. Фильмы продолжают выходить. Мы смотрим много иностранного кино, и я могу сказать, что, что касается качества производства, наши фильмы не уступают. Другое дело, что у нас не хватает объемов, и на настоящий момент у нас в репертуаре около 20 новинок. Это все-таки отсутствие правильного позиционирования, потому что все каналы связи, партнерские отношения, реклама, соцсети - это все сейчас нарушено. Не сомневаюсь, что в какой-то момент эта ситуация вырулит. Другое дело, что сейчас действительно очень тяжелый сезон, летний период и начало осени», - пояснила она.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН назвал катастрофической ситуацию с посещаемостью кинотеатров, поскольку посетители не хотят смотреть отечественное кино.
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