«Не дай Бог!»: Шнейдерова ужаснула перспектива подпольных кинопоказов
Киножурналист уверен, что воровство фильмов закроет России путь для возвращения в цивилизованное киносообщество.
Нелегальный показ фильмов, которые правообладатели из-за санкций отказались предоставлять российским прокатчикам, «сделает кассу» «пиратам», но оторвет Россию от цивилизованного мира, заявил «Радиоточке НСН» киножурналист Давид Шнейдеров.
«Не дай Бог! Воровать всегда плохо. Воровство осуждается еще со времен Библии. Если мы начнем в наглую воровать кино и на какие-то странные счета отчислять деньги, мы, я думаю, закроем себе дорогу для возвращения в цивилизованное киносообщество. Мы станет нерукопожатными, мы — ворьё… Но от всего этого получат огромные деньги «пираты», и эти времена многие помнят: когда была кинокомпания, которая выпускала легальное видео тиражом 5 тысяч кассет, и при ней существовала студия, выпускающая тот же фильм тиражом в 500 тысяч кассет. Начнется пиратство — с пиратскими DVD, Blu-Ray, вернутся видеосалоны», - полагает эксперт.
В свою очередь, президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова заявила, что крупные сети не работают по пиратским схемам даже сейчас - они ищут легальные опции для показа.
«Рассчитываем, что наступит момент, когда станут возможны переговоры о возвращении киностудий», - добавила она.
Ранее стало известно, что в нескольких российских кинотеатрах - в Москве, Екатеринбурге, Чите, Иваново – прошли показы фильма «Бэтмен» Мэтта Ривза, прокат которого в России официально отменила студия Warner Bros. В одном из московских кинозалов якобы показали версию, скачанную с торрента.
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