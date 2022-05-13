«Не дай Бог!»: Шнейдерова ужаснула перспектива подпольных кинопоказов

В свою очередь, президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова заявила, что крупные сети не работают по пиратским схемам даже сейчас - они ищут легальные опции для показа.

«Рассчитываем, что наступит момент, когда станут возможны переговоры о возвращении киностудий», - добавила она.

Ранее стало известно, что в нескольких российских кинотеатрах - в Москве, Екатеринбурге, Чите, Иваново – прошли показы фильма «Бэтмен» Мэтта Ривза, прокат которого в России официально отменила студия Warner Bros. В одном из московских кинозалов якобы показали версию, скачанную с торрента.

