«Особисты из Минкульта»: Сокуров рассказал о цензуре в российском кино
В России цензура противозаконна и мешает работать кинорежиссерам, при этом в СССР ситуация была несколько иной, отметил в эфире НСН режиссер Александр Сокуров.
Режиссер Александр Сокуров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил наличие цензуры в российском кино и напомнил о ее незаконности.
Российский актёр Александр Кузнецов ранее в интервью изданию Schon заявил о цензуре в российском кинематографе, из-за которой, по его мнению, фильмы становятся поверхностными и формальными. Кузнецов снимается не только в российских, но и в западных проектах - например, он сыграл роль в фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора».
«Конечно, конечно цензура в кино есть! И сама ситуация с необходимостью получать разрешительные удостоверения даже на студенческие фильмы – это признак цензуры для меня. Нет сомнений, что в нарушение Конституции в Российской Федерации есть цензурные ограничения. Я не знаю все, о чем заявлял этот человек [Кузнецов], но и мои ученики подвергаются цензурному насилию, и часть моих фильмов не показываются в РФ, например, запрещен фильм «Русский ковчег», и не только он. Это факт. Для выхода в прокат неважно, кем финансируется фильм – государством или частными деньгами. Важно, какое решение принимает руководитель особого отдела министерства культуры. Я не знаю фамилии этого генерала, но этот человек есть, который, наверное, влияет на принятие этого решения. Мне очень часто об этом говорят: мало ли, что мы об этом думаем, важно, что подумает об этом генерал ФСБ, который работает в министерстве культуры», - объяснил режиссер.
При этом Сокуров опроверг мнение, согласно которому советское кино из-за цензуры было поверхностным.
«В советском кино были выдающиеся художественные произведения абсолютно мирового уровня, и за советское кино нам в основе своей никогда не было стыдно. Были фундаментальные результаты. Но на вопрос о цензуре мне трудно ответить, ответ может быть слишком подробный и длинный для такого короткого опроса, это отдельная тема. Политическая цензура была в советском кино, конечно была, но искусство было вопреки. Оно всегда вопреки. В области кинематографа все время есть попытка государства оказать какое-то цензурное давление на автора. Но если в условиях Советского союза это был факт узаконенный, цензурные комитеты были, главлиты всякие (Главное управление по делам литературы и издательств, осуществлявшее цензуру печатных произведений и СМИ - прим. НСН), то в условиях современной России абсолютно незаконные решения принимаются. По Конституции у нас нет цензуры, просто нет ее! В советский период это было узаконенное действие госорганов, запрет выхода фильмов и так далее. Сейчас это за пределами конституционных норм», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) раскритиковала незаконные показы в российских кинотеатрах голливудских новинок, которые прошли в апреле в некоторых городах. В АВК напомнили о противозаконности подобных показов, признав, что такие случаи могут быть вызваны «паническими настроениями в отрасли».
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