«Особисты из Минкульта»: Сокуров рассказал о цензуре в российском кино

Режиссер Александр Сокуров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил наличие цензуры в российском кино и напомнил о ее незаконности.

Российский актёр Александр Кузнецов ранее в интервью изданию Schon заявил о цензуре в российском кинематографе, из-за которой, по его мнению, фильмы становятся поверхностными и формальными. Кузнецов снимается не только в российских, но и в западных проектах - например, он сыграл роль в фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора».

«Конечно, конечно цензура в кино есть! И сама ситуация с необходимостью получать разрешительные удостоверения даже на студенческие фильмы – это признак цензуры для меня. Нет сомнений, что в нарушение Конституции в Российской Федерации есть цензурные ограничения. Я не знаю все, о чем заявлял этот человек [Кузнецов], но и мои ученики подвергаются цензурному насилию, и часть моих фильмов не показываются в РФ, например, запрещен фильм «Русский ковчег», и не только он. Это факт. Для выхода в прокат неважно, кем финансируется фильм – государством или частными деньгами. Важно, какое решение принимает руководитель особого отдела министерства культуры. Я не знаю фамилии этого генерала, но этот человек есть, который, наверное, влияет на принятие этого решения. Мне очень часто об этом говорят: мало ли, что мы об этом думаем, важно, что подумает об этом генерал ФСБ, который работает в министерстве культуры», - объяснил режиссер.