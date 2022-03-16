«Невозможно отказаться!»: BadComedian не нашел в России достойной альтернативы YouTube

Блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что не может отказаться от YouTube, причем не как автор, а как зритель.

Ранее экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко ранее сказал НСН, что заблокировать YouTube могут «в любой момент».