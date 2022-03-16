«Невозможно отказаться!»: BadComedian не нашел в России достойной альтернативы YouTube
Евгений Баженов сказал НСН, что финансово не зависит от рискующего попасть под блокировку YouTube, но у этой площадки нет в России аналогов по удобству и качеству.
Блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что не может отказаться от YouTube, причем не как автор, а как зритель.
Ранее экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко ранее сказал НСН, что заблокировать YouTube могут «в любой момент».
«Не сказать, что я очень сильно финансово зависим в данный момент от YouTube, но я зависим от него, как от площадки, очень качественной и удобной, как зритель, а не как автор. В контексте моего времяпрепровождения YouTube, безусловно, на первом месте, и отказываться от него буквально нет возможности. Если заблокируют YouTube, придется обходить как-то блокировку и смотреть. Там содержится огромное количество нужной и важной информации, я не говорю про политическую. Особенно, когда для многих, не говорящих на других языках, можно посмотреть, например, обзор на французском с переводом. Это великолепная технология, которая стирает грань между странами, и можно изучать информацию с любой точки зрения из любой точки мира. Поэтому отказаться от такого очень тяжело», - сказал BadComedian.
По его мнению, жаловаться на ограничения монетизации YouTube сейчас просто не этично.
«Никак не сказалось (ограничение монетизации - прим. НСН). Единственное, я долгое время не мог прийти в себя, чтобы начать хоть как-то работать, но надо начинать. И здесь не вопрос заработка. Были «жирные» годы, когда YouTube платил монетизацию и так далее, я могу какое-то время, думаю, что длительное, находиться «автономизированно». Опять же, есть зрители, которые всегда помогут. Сейчас проблем гораздо больше в целом. На фоне происходящих ужасных событий вообще не думаешь о каких-то заработках. Когда люди теряют жизни, ныть про деньги вообще как-то не этично», - уверен кинокритик.
Баженов высказал мнение, что YouTube в России до сих пор не заблокирован, потому что власти также не хотят терять аудиторию
«Судя по тому, что YouTube до сих пор не заблокировали, видимо, есть осознание того, что нет адекватных альтернатив. В целом и для государства блокировать не желательно, потому что отрезается огромная часть аудитории, которая способна делиться своим мнением», - считает блогер.
При этом он подчеркнул, что в России нет альтернатив YouTube, к которому «привязалось» много зрителей.
«В России нет альтернативы YouTube, ее не так просто создать, и все попытки, которые были, не увенчались успехом. Да, была попытка Rutube, но она провалилась, даже с помощью ТНТ добиться чего-то более-менее адекватного не получилось. Это мертвая площадка, не знаю, что сейчас будет, но, мне кажется, что они ничего и не сделают. Есть неплохой плейер и площадка «Яндекс.Дзен», понятное дело «ВКонтакте» или Telegram, но это все-таки площадки не узко специализированные. Эти площадки-контейнеры, которые совмещают в себе много всего, но это все равно не так удобно, как YouTube, когда ты подписан на много каналов. За 10-летие YouTube на нашем рынке он очень сильно привязал зрителей», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, блогер-десятимиллионник Wylsacom (Валентин Петухов) сказал НСН, что не видит «ничего ужасного» в возможной блокировке YouTube в России.
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