СМИ: Ургант прописался в Париже со своим паспортом Израиля
Телеведущий Иван Ургант официально зарегистрировался в Париже, при этом для оформления прописки он использовал паспорт Израиля. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным издания, Ургант и его жена Наталья Кикнадзе владеют французской компанией NEVA. В документах фирмы пара указывала постоянную прописку в Санкт-Петербурге. Однако теперь в графе «Регистрация» значится Париж.
«Для оформления французской прописки он использовал паспорт Израиля... При этом телеведущий сохраняет и российское гражданство, по которому он зарегистрирован в Санкт-Петербурге», - пишет SHOT.
Ранее Иван Ургант выпустил под своим сценическим псевдонимом Гриша Ургант новый альбом «Гостелерадио».
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