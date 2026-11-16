СМИ: Ургант прописался в Париже со своим паспортом Израиля

По данным издания, Ургант и его жена Наталья Кикнадзе владеют французской компанией NEVA. В документах фирмы пара указывала постоянную прописку в Санкт-Петербурге. Однако теперь в графе «Регистрация» значится Париж.

«Для оформления французской прописки он использовал паспорт Израиля... При этом телеведущий сохраняет и российское гражданство, по которому он зарегистрирован в Санкт-Петербурге», - пишет SHOT.

Ранее Иван Ургант выпустил под своим сценическим псевдонимом Гриша Ургант новый альбом «Гостелерадио».

