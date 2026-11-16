Заммэра Иркутска Комаров ушел на СВО

Заммэра – глава комитета по управлению Октябрьским округом администрации Иркутска Георгий Комаров отправился на специальную военную операцию. Об этом заявили в пресс-службе мэрии города.

«Основание – личное заявление. Он уже отбыл к месту дислокации добровольческого формирования «Барс», - говорится в сообщении.

Комаров с первых дней СВО занимался вопросами поддержки бойцов, в том числе посещал прифронтовую зону, встречался с военными, а также выезжал с гуманитарными миссиями.

Глава комитета по управлению Октябрьским округом занимает должность с марта 2022 года. На время прохождения военной службы за Комаровым сохранят пост на муниципальной службе.

Ранее в зону проведения СВО отправился бывший мэр Сургута Андрей Филатов, пишет Ura.ru.

