«Нужны деньги и время»: Глава киносети призвал государство помочь киноиндустрии
Российскому кино нужно время и господдержка, чтобы пережить грядущий летний сезон, отметил глава киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин.
Генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН заявил, что российским сетям кинотеатров нужна господдержка, чтобы пережить лето и осень.
«Я соглашусь, ситуация в индустрии тяжелейшая, как выходить из нее, на данный момент непонятно. При этом российское кинопроизводство только в начале пути. Есть успешные картины, другой вопрос, их действительно было немного. С качеством и количеством российских картин надо работать. Почему российский потребитель не идет [на российское кино]? Потому что может повезти, а может нет. Это воспитывается годами, правильными рекламными компаниями, промотированием. Нужно время… Мы в начале пути и, действительно, нам нужно пережить этот год. Нам нужно дожить до того, чтобы появился достаточный контент российский. Нужна помощь государства, чтобы дожить до сентября. Ассоциация кинотеатров просила 6 млрд рублей», - сказал Васянин.
Ранее президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова в пресс-центре НСН отметила, что российскому кинематографу не хватает грамотного позиционирования, однако интерес к отечественному кино у россиян есть.
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