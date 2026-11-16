Аксенов: ВСУ ударили по Крымскому мосту

Украинские войска нанесли удар по Крымскому мосту. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что из-за ЧП движение транспорта ограничат ориентировочно до середины дня, пишет RT.

«Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб», - написал Аксенов в мессенджере «Макс».

Глава региона добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

Ранее глава Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников заявлял о предотвращении ряда попыток новых террористических атак на Крымский мост.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымКрымский МостСергей Аксенов

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