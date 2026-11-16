Аксенов: ВСУ ударили по Крымскому мосту
Украинские войска нанесли удар по Крымскому мосту. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Он подчеркнул, что из-за ЧП движение транспорта ограничат ориентировочно до середины дня, пишет RT.
«Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб», - написал Аксенов в мессенджере «Макс».
Глава региона добавил, что держит ситуацию на личном контроле.
Ранее глава Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников заявлял о предотвращении ряда попыток новых террористических атак на Крымский мост.
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