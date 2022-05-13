В киноиндустрии опровергли закрытие кинотеатров по техническим причинам

Гендиректор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин и президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова рассказали об импортозамещении в российской киноиндустрии.

Генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН отметил, что из-за вынужденного импортозамещения у кинотеатров возросли расходы.

«Другие каналы найдены для поставок. Да, Osram отказался поставлять, но другие лампы поставляются, просто они стали дороже. Да, китайские лампы хуже, да, они по цене уже стали, как немецкие и американские. Но, еще раз говорю, есть определенное давление. Затраты существенно сейчас выросли, доходы упали. Dolby отказалась сотрудничать, значит, не будет пока новых залов DOLBY Atmos, в этом нет ничего критичного. Хочется все и сразу, но нужно действительно год перетерпеть», - считает Васясин.

Со своей стороны, президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова опровергла информацию, что кинотеатры могут закрыться из-за отказа в техническом обслуживании.

«По технической причине кинопоказ приостановлен не будет. Основной критерий - это контент. То, что проекторы перестанут работать, лампы светить - это не [станет] основанием для закрытия», - добавила она.

Ранее Алексей Васясин заявил, что российским сетям кинотеатров нужна господдержка, чтобы пережить лето и осень.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КинотеатрыИмпортозамещение
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