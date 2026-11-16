В Башкирии мужчину арестовали за попытку поджога трансформаторной подстанции

Жителя Уфы задержали из-за планов поджечь трансформаторную подстанцию по указке мошенников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управления ФСБ по Башкирии.

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По данным силовиков, мужчина 2003 года рождения перевел телефонным мошенникам более 600 тысяч рублей. Злоумышленники пообещали вернуть ему деньги за поджог подстанции, пишет RT. Мужчина отправился по указанным куратором координатам, рассчитывая получить свои средства, однако был задержан.

Против уфимца возбудили уголовное дело о приготовлении к совершению теракта. Мужчину заключили под стражу.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в торговом центре в Ставрополе.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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