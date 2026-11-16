В Башкирии мужчину арестовали за попытку поджога трансформаторной подстанции

По данным силовиков, мужчина 2003 года рождения перевел телефонным мошенникам более 600 тысяч рублей. Злоумышленники пообещали вернуть ему деньги за поджог подстанции, пишет RT. Мужчина отправился по указанным куратором координатам, рассчитывая получить свои средства, однако был задержан.

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