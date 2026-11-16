Коньки на гвоздь, клюшки в угол: Россия не поедет на молодежный чемпионат в Канаде
Вопреки решению Спортивного арбитражного суда, россиян бойкотируют сборные многих стран, а недопуск российской сборной на молодежный чемпионат мира по хоккею в Канаде стал лишним подтверждением тому, что до полноценного возвращения российских спортсменов на международную арену еще далеко.
Международная федерация хоккея (IIHF) изменила решение о допуске российской сборной на молодежный чемпионат мира в Канаде — россиян исключили из числа участников турнира, сообщает ТАСС.
Отмечается, что это было сделано под давлением не только канадских властей, но и большинства национальных федераций. При этом до начала турнира остается чуть больше месяца — чемпионат стартует 26 декабря и завершится 5 января. IIHF объяснила свое решение решительным отказом властей Канады выдать россиянам въездные визы. Об этом правительство Канады сделало соответствующее заявление, адресовав его Хоккейной ассоциации Канады и IIHF. Не поедут на чемпионат и те российские игроки, у которых уже имеются действующие визы и которые главным образом играют в молодежных канадских лигах.
При этом еще в начале ноября премьер-министр Канады Марк Карни выступал против того, чтобы российская сборная появилась на турнире в нейтральном статусе. Глава канадского правительства мотивировал свою позицию тем, что российские спортсмены даже без гимна и флага были бы символом достижений «российской пропаганды».
Вместе с тем еще неделю назад участники чемпионата мира получили от IIHF обновленное расписание турнира. И россияне в нем числились — они заменяли норвежцев в первом дивизионе в группе A. Вместе с тем на официальном сайте федерации изменений в расписании и составе участников не значилось.
Тем временем Федерация хоккея России (ФХР) уже выразила протест IIHF в связи с соответствующим решением. Об этом сообщила пресс-служба федерация в своем Telegram-канале.
«ФХР будет добиваться исполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS), восстановления прав российских спортсменов и возмещения причиненного вреда всеми доступными правовыми способами», — подчеркивается в пресс-релизе.
По мнению ФХР, данное решение принято «исключительно по политическим причинам» вопреки решению CAS и соглашению, которое IIHF заключило c ФХР, обязуясь незамедлительно исполнить решение суда.
Напомним, еще 30 октября CAS обязал IIHF допустить к международным соревнованиям российские сборные, начиная с сезона 2026/27. Молодежный чемпионат мира в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир как раз был ближайшим соревнованием сезона, отмечал в своем Telegram-канале министр спорта России и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. По всей видимости, IIHF не страшили возможные санкции со стороны CAS за неисполнение его решения, коль скоро Канаду так и не лишили права проведения молодежного чемпионата мира.
Более того, IIHF попыталась уличить принявших решение арбитров CAS в связи с российской стороной, а также выдвигала претензии в отношении ФХР за работу по вхождению команд из Луганска и Донецка в орбиту всероссийских соревнований.
Российскую сторону возмутило то, что IIHF даже не попыталась перенести турнир в страну с нейтральной позицией, не исполнив решение CAS. «Считаем аргументы IIHF о форс-мажоре несостоятельными. Федерация длительное время придерживалась заведомо дискриминационной позиции в отношении России вопреки решению собственного арбитражного органа. Решение Спортивного арбитражного суда о допуске российских команд было ожидаемым и предсказуемым. У IIHF было достаточно времени, чтобы заблаговременно проработать возможность переноса соревнований», — подчеркнул Дегтярев в ответном заявлении.
НЕ КАНАДОЙ ЕДИНОЙ
Между тем, как уже упоминалось выше, не только Канада не готова сражаться с россиянами на льду. На IIHF оказывали давление целый ряд национальных федераций хоккея. Так, обновленное расписание молодежного чемпионата мира почти сразу же отказались подписать аж семь национальных федераций. Официально заявили об отказе играть со сборной России швейцарцы (кстати, они должны были первыми встретиться с россиянами на турнире), Дания также выступила против игры с россиянами. Еще раньше о своем бойкоте российской сборной на всех остальных турнирах объявили Швеция, Латвия, Финляндия и Чехия.
При этом ограничения касаются не только хоккея — так, еще 13 ноября стало известно о том, что Эстония поставила в известность Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS), что российских и белорусских спортсменов не пустят на территорию страны, сообщило гостелерадио ERR. Ранее отказались выдавать визы россиянам Финляндия, Швеция и Норвегия.
ВСЕ РАВНО ВЫЙДЕМ?..
Тем временем еще неделю назад на организаторов молодежного чемпионата мира по хоккею возлагались большие надежды — прославленный хоккеист, олимпийский чемпион, чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский заявлял в беседе с НСН, что его организаторы должны убедить его участников отказаться от бойкота матчей со сборной России.
«Я думаю, что организаторы будут работать над тем, чтобы все матчи состоялись, потому что это в их интересах— и спортивных, и финансовых, и в целом в хоккейных интересах. Они будут работать с теми федерациями, которые хотят отказываться. Все команды должны выполнять правила проведения чемпионата, а мы должны быть готовы ко всем матчам, как полагается, и выходить на лед. Международная федерация должна аргументировать и объяснять сборным, что они должны выходить на лед и играть. Не знаю, можно ли заставить это сделать, но есть правила и регламент. Должны быть какие-то разъяснения и давление, чтобы чемпионат был полноценным и все играли со всеми», — подчеркивал спортсмен.
В том же, что целый ряд стран бойкотировал российскую сборную, нет ничего удивительного, отмечала в интервью НСН трехкратная олимпийская чемпионка России и депутат Госдумы Ирина Роднина.
«Все эти страны четыре года занимались этим, что странного в их поведении? Это в основном наши конкуренты, европейские страны. Все зависит от вида спорта. Если лыжи, то это скандинавы, хоккей – Канада, Чехия. Я не могу сказать, что вся Европа последует этому принципу, но зависимость от вида спорта присутствует. Наверное, на этом фоне каждая Федерация будет принимать какие-то отдельные решения. Скорее всего, при получении права проведения соревнования должны будут быть получены гарантии въезда всех спортсменов. Мы в этой ситуации практически ничего не можем сделать, только обращаться в различные судебные инстанции. Но закрыть въезд и ввести ограничения – это быстро, а вернуть допуск – это длительный процесс», — объяснила она.
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