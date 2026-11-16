Тем временем Федерация хоккея России (ФХР) уже выразила протест IIHF в связи с соответствующим решением. Об этом сообщила пресс-служба федерация в своем Telegram-канале.

«ФХР будет добиваться исполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS), восстановления прав российских спортсменов и возмещения причиненного вреда всеми доступными правовыми способами», — подчеркивается в пресс-релизе.

По мнению ФХР, данное решение принято «исключительно по политическим причинам» вопреки решению CAS и соглашению, которое IIHF заключило c ФХР, обязуясь незамедлительно исполнить решение суда.

Напомним, еще 30 октября CAS обязал IIHF допустить к международным соревнованиям российские сборные, начиная с сезона 2026/27. Молодежный чемпионат мира в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир как раз был ближайшим соревнованием сезона, отмечал в своем Telegram-канале министр спорта России и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. По всей видимости, IIHF не страшили возможные санкции со стороны CAS за неисполнение его решения, коль скоро Канаду так и не лишили права проведения молодежного чемпионата мира.

Более того, IIHF попыталась уличить принявших решение арбитров CAS в связи с российской стороной, а также выдвигала претензии в отношении ФХР за работу по вхождению команд из Луганска и Донецка в орбиту всероссийских соревнований.

Российскую сторону возмутило то, что IIHF даже не попыталась перенести турнир в страну с нейтральной позицией, не исполнив решение CAS. «Считаем аргументы IIHF о форс-мажоре несостоятельными. Федерация длительное время придерживалась заведомо дискриминационной позиции в отношении России вопреки решению собственного арбитражного органа. Решение Спортивного арбитражного суда о допуске российских команд было ожидаемым и предсказуемым. У IIHF было достаточно времени, чтобы заблаговременно проработать возможность переноса соревнований», — подчеркнул Дегтярев в ответном заявлении.

НЕ КАНАДОЙ ЕДИНОЙ

Между тем, как уже упоминалось выше, не только Канада не готова сражаться с россиянами на льду. На IIHF оказывали давление целый ряд национальных федераций хоккея. Так, обновленное расписание молодежного чемпионата мира почти сразу же отказались подписать аж семь национальных федераций. Официально заявили об отказе играть со сборной России швейцарцы (кстати, они должны были первыми встретиться с россиянами на турнире), Дания также выступила против игры с россиянами. Еще раньше о своем бойкоте российской сборной на всех остальных турнирах объявили Швеция, Латвия, Финляндия и Чехия.