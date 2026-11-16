В Азове трое мужчин попали в больницу после атаки дронов ВСУ

Трое мирных жителей пострадали в результате беспилотной атаки в Азове Ростовской области. Об этом заявил глава региона Юрий Слюсарь.

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«Трое мужчин получили ранения. Они доставлены в больницу. Врачи оказывают... необходимую помощь», - написал губернатор в мессенджере «Макс».

Как отметил Слюсарь, из-за атаки ВСУ в городе зафиксированы возгорания на четырех производственных объектах. На местах находятся экстренные службы.

Ранее в Краснодарском крае после падения обломков беспилотника пострадали три человека, включая ребенка, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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