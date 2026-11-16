СМИ: ЕК предложит Украине кредит в 45 млрд евро

По данным издания, предложение доведут до европейских столиц 18 ноября. ЕК намерена увязать помощь Киеву с будущим семилетним бюджетом сообщества, чтобы в будущем защитить кредит от возможных вето.

Отмечается, что ряд стран выступают против такого плана. В частности, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш направил письмо главе Евросовета Антониу Коште, в котором указал, что соглашение о будущем финансировании украинской стороны не может быть предварительным условием для принятия следующего бюджета Евросоюза.

Ранее стало известно, что члены объединения спорят по поводу выделения Киеву дополнительных 70 млрд евро, пишет Ura.ru.

