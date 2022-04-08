Кинокритик Шнейдеров: Патриотическое кино может говорить и о недостатках

Кинокритик в эфире НСН назвал патриотическим кино «Аритмию», призвав для начала определиться, считать ли русских классиков «патриотами или злопыхателями».

Для того, чтобы снимать в России патриотическое кино, нужно разобраться, что именно считать патриотизмом, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» кинокритик Давид Шнейдеров.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что дети должны смотреть «качественные правильные фильмы, чтобы там был настоящий патриотизм, основанный на наших ценностях». Он призвал снимать такие фильмы.

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«Вопрос в том, что называть патриотизмом. Это главный камень преткновения вообще во всех дискуссиях. Что это такое? Александр Герцен сказал: "Любовь к Родине не обязательно распространять на ее правителей". Патриотизм это или нет? Гоголь и Салтыков-Щедрин – патриоты или злопыхатели? Скорее всего, когда мы сможем дать внятный ответ на этот вопрос, то поймем, что является нашими ценностями», - сказал Шнейдеров.

По его мнению, патриотами могут быть и люди, желающие изменить недостатки в России.

«Разве фильм "Аритмия" Бориса Хлебникова не является высокопатриотичным кино, хотя оно говорит о недостатках? Русская традиция, заложенная Салтыковым-Щедриным и Гоголем, жива, и это тоже патриотическое кино, поэтому тут надо разобраться, что и как», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

В конце марта экс-министр культуры, помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский признался, что «кается», что в свое время «недоидеологизировал» российское кино.

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Он высказал мнение, что те, кто снимает на государственные деньги фильмы, очерняющие историю России и День Победы, – «хуже, чем предатели». При этом Мединский похвалил проект Никиты Михалкова «Бесогон», призвав выкладывать его во всех соцсетях и переводить на иностранные языки.

Михаил Мишустин ранее отмечал, что на производство российских фильмов выделят более 11,5 млрд рублей.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ПатриотизмКиноДавид Шнейдеров
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