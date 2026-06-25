«От Джексона до Ефремова»: Сергей Мазаев рассказал о новых альбомах, поэтах и кино
Сергей Мазаев в эфире НСН сравнил Майкла Джексона с Михаилом Ефремовым, рассказал о съемках в фильме «Место встречи изменить нельзя» и объяснил магию летних концертов.
Музыка: Стадионы и апогей жизни
Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в интервью НСН рассказал о новых альбомах, а также раскрыл киносекреты и литературные предпочтения.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Кассир.ру» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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Последние июньские выходные порадуют фанатов рок-музыки сразу несколькими большими концертами в двух столицах. Так, в Москве пройдет стадионный концерт «Ленинграда», а также выступления Вячеслава Бутусова и «Пневмослона». Лидер «Чайфа» Владимир Шахрин отметит на сцене день рождения, а «Ария» проведет в Парке Горького целый метал-фестиваль.
В Санкт-Петербурге Леонид Агутин даст стадионный концерт на «Газпром Арене». «КняZz» выступит в Оренбурге и Уфе, Вадим Самойлов – в Калининграде, а «Комната культуры» - в Ижевске и Казани.
Сергей Мазаев раскрыл подробности летнего концерта, который пройдет 2 июля в Москве.
«Концерт в Зеленом театре ВДНХ будет сольным, гостей мы звать не стали. Сыграем все наши главные хиты и песни, которых давно никто не слышал. У группы большой песенный багаж, из которого мы в последнее время активно достаем очень интересные композиции и на репетициях их преображаем. Не делаем каких-то кардинальных аранжировок, но в силу того, что техника стала лучше и возможностей больше, звучание, конечно, будет отличаться. Это будет интересный концерт, мы сами его очень ждем, и публике тоже понравится. Мы любим выступать на больших открытых площадках, с удовольствием играли бы хоть каждые два дня, потому что это огромное удовольствие. Лето, солнце, тепло, девчонки красивые танцуют. Вообще, лето - апогей жизни и надо провести это время в кайф», - подчеркнул музыкант.
Он также пообещал выход в этом году нового альбома «Морального кодекса».
«Новый альбом «Морального кодекса» планируем на вторую половину года, но это не будет сенсацией, потому что большинство песен уже прозвучали и существуют. Мы их играем на концертах, например, «Солнце», «А мир все меняется» и «Координаты любви». Что-то выходит синглами, и потом мы соберем все их в кучу и выпустим одним альбомом. Никакой концепции у него нет, мы вообще стараемся не вписывать себя в какие-то стилистические рамки. Это раньше мы пытались выковыривать какие-то эпитеты по поводу нашей музыки. Считаю, что это удел журналистов и музыкальных критиков, пусть они оценивают, придумывают. Выпуск полноформатных альбомов давно уже потерял смысл, если вы не Ваня Дмитриенко или Баста, то есть массовая культура. Зато виниловые пластинки у таких артистов гораздо скоромнее продаются. Винил – это удел ценителей, аудиофилов. А у нас есть свои слушатели, устойчивая аудитория. Они ходят на наши концерты, мы вместе радостно живем, наслаждаемся музыкой и стараемся приносить смех и радость людям, как поется в песне», - добавил Мазаев.
Он также сообщил, что его квинтет записал новый альбом под названием «Бородин».
«Новый альбом квинтета (Queentet Сергея Мазаева) «Бородин» уже в печати. Мы долго возились с обложкой, но сейчас нам все очень нравится. В ближайшие недели альбом должен появиться в материальном воплощении. Это будут отрывки из разных произведений Александра Порфирьевича Бородина, которого мы очень любим: фрагменты из «Князя Игоря», известные и не очень пьесы в нашей аранжировке. Также у нас есть альбом «Картинки с выставки», два альбома с музыкой Чайковского: «Времена года» и «Щелкунчик», очень хороший альбом, посвященный Анатолию Лядову, а также «Русская сказка» со сборником русских композиторов – Метнер, Танеев, Аренский, именами, которые не так часто встречаются, как Чайковский или Шостакович», - рассказал собеседник НСН.
Театр: Ефремов и поэты
По данным «Кассир.ру», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Игроки» в Театре Сатиры и «Дон Жуан» в Театре Эстрады.
В Санкт-Петербурге идут на спектакль «Там же, тогда же» с Максимом Авериным, а Сергей Мазаев сказал НСН, что знает о шуме вокруг спектаклей «Гамлет» с Юрой Борисов и «Без свидетелей» с Михаилом Ефремовым (на фото).
«Новый спектакль Никиты Михалкова с Михаилом Ефремовым я еще не видел, но собираюсь посмотреть, отзывы неплохие, с играющей там Анной Михалковой мы тоже давно знакомы. Нашумевшую историю с «Гамлетом» я тоже слышал, но посмотреть пока не довелось. Они взяли саму конструкцию, страсти, отношения и перенесли это все в наше время. Здесь все зависит от трактовки. Бывают очень удачные и потрясающие спектакли и фильмы. Например, как они переделывают «Бэтмена», хотя этот комикс существует с 1940-50-х годов. Есть множество фильмов, которые просто потрясающе сделаны именно в новом ключе», - отметил музыкант.
Лидер «Морального кодекса» также раскрыл свои литературные предпочтения.
«Я больше люблю таких писателей, как Сорокин, Пелевин, Пепперштейн, была еще известная книжка Михаила Шишкина «Венерин Волос». А в юности мы, конечно, очень увлекались Цветаевой и Ахматовой, потрясающие поэтессы с трагической судьбой. Что касается современных поэтов, мне нравится Олег Груз. Он такой продолжатель народного стиля. Лингвистика у него абсолютно своеобразная. Его стихи смотрятся, как буриме, как будто он выходит и сразу сочиняет на ходу. Павел Жагун – прекрасный поэт. У него не песенная поэзия достаточно сложная. Он продолжатель авангардистов, член всяких наших современных поэтических кружков. Ну а с точки зрения песенного творчества, он, конечно, номер один для меня. Даже те подтекстовки, которые он делал для меня на иностранные произведения, - он сохранял фонетику португальского или итальянского языка на тех же местах, как в оригинале. Это очень сложная и высокого класса работа!» - восхитился Мазаев.
Кино: от Джексона до Высоцкого
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига», а также российские картины «Малыш-каратист» и «Распаковка».
При этом эксперты считают, что самым популярным внось станет фильм «Майкл», уже заработавший в российском прокате почти 1,5 млрд рублей. Сергей Мазаев сказал, что собирается посмотреть картину о Майкле Джексоне, и раскрыл отношение к королю поп-музыки.
«Новый фильм о Майкле Джексоне я еще не видел, но мои знакомые, которым я доверяю, очень хорошо отзываются о картине. Говорят, что фильм хороший, с любовью сделан, там нет желтухи, я его тоже посмотрю в ближайшие дни. Майкл Джексон - один из величайших артистов эстрады мирового уровня. Какие бы там ни были про него слухи, разговоры, меня это никогда не интересовало. Музыка, которую он создавал на сцене, это шедевры. Такие несчастья происходят, что людей бросают в тяжелую минуту. Он же простой человек, у него не было университетского образования какого-то, но такие люди приносят огромный доход. Тут можно вспомнить ситуацию с Михаилом Ефремовым. Человек выходит один на сцену, ему не надо никакой аппаратуры, и он один собирает полные залы. Конечно, таких людей надо беречь, помогать. Ефремов мой друг, мне было больно и обидно, что так получилось. Надо заботиться о людях, потому что звездные товарищи иногда впадают в полное детство», - посетовал музыкант.
Лидер «Морального кодекса» также раскрыл секреты участия в легендарном фильме «Место встречи изменить нельзя».
«Моя фильмография – это в основном камео. Я не актер и не берусь играть, не соглашаюсь даже. Люди напрасно меня приглашают, потому что я чувствую, что не умею. Ну зачем? Паша Деревянко, Евгений Миронов, Владимир Машков - мои друзья. Ну как я могу в один ряд с ними встать и сказать, что я актер? Если говорить о фильме «Место встречи изменить нельзя», сейчас уже можно сказать, что мне повезло. Мне позвонил мой друг из детского духового оркестра. Он говорит: "Можешь приехать ночью на съемку?" Я в армии служил в это время в Москве и просто участвовал как статист в кадре - украшение кадра, так сказать, не более того. Но из этого раздули, что я снимался в каком-то кино. Гузеева тогда тоже была студенткой, ей было 19 лет, мы ровесники, она там в кадре передо мной танцует» - рассказал лидер «Морального кодекса».
Он также отметил, что не был знаком с сыгравшим в этой картине Глеба Жеглова Владимиром Высоцким, хоть и родился с ним в одном дворе.
«Я родился в одном дворе с Владимиром Высоцким, у меня все детство и отрочество пропитаны его песнями. Я видел его на расстоянии на второй день съемок в ресторане «Центральный» и всё, больше не встречался с ним, но поэзия у него потрясающая. Знакомы мы не были. Он намного старше меня и уехал из нашего двора, когда я еще не родился. Он настоящий народный поэт. Если рассмотреть его лингвистически, то второго такого нет. Есть подражатели, шансонье всякие, но это очень убого всё. Хороших стихов я не слышу. У Розенбаума неплохие песни в первый период деятельности были, он тоже мастер. А так в целом Высоцкий – это народная поэзия, а Пушкин - это красивый, потрясающий язык, конечно, но это мысли и образ жизни рабовладельцев, людей, которые никогда не работали, чтобы прокормиться, и с жиру бесятся», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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