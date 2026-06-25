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Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в интервью НСН рассказал о новых альбомах, а также раскрыл киносекреты и литературные предпочтения.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Кассир.ру» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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Последние июньские выходные порадуют фанатов рок-музыки сразу несколькими большими концертами в двух столицах. Так, в Москве пройдет стадионный концерт «Ленинграда», а также выступления Вячеслава Бутусова и «Пневмослона». Лидер «Чайфа» Владимир Шахрин отметит на сцене день рождения, а «Ария» проведет в Парке Горького целый метал-фестиваль.

В Санкт-Петербурге Леонид Агутин даст стадионный концерт на «Газпром Арене». «КняZz» выступит в Оренбурге и Уфе, Вадим Самойлов – в Калининграде, а «Комната культуры» - в Ижевске и Казани.

Сергей Мазаев раскрыл подробности летнего концерта, который пройдет 2 июля в Москве.

«Концерт в Зеленом театре ВДНХ будет сольным, гостей мы звать не стали. Сыграем все наши главные хиты и песни, которых давно никто не слышал. У группы большой песенный багаж, из которого мы в последнее время активно достаем очень интересные композиции и на репетициях их преображаем. Не делаем каких-то кардинальных аранжировок, но в силу того, что техника стала лучше и возможностей больше, звучание, конечно, будет отличаться. Это будет интересный концерт, мы сами его очень ждем, и публике тоже понравится. Мы любим выступать на больших открытых площадках, с удовольствием играли бы хоть каждые два дня, потому что это огромное удовольствие. Лето, солнце, тепло, девчонки красивые танцуют. Вообще, лето - апогей жизни и надо провести это время в кайф», - подчеркнул музыкант.

Он также пообещал выход в этом году нового альбома «Морального кодекса».

«Новый альбом «Морального кодекса» планируем на вторую половину года, но это не будет сенсацией, потому что большинство песен уже прозвучали и существуют. Мы их играем на концертах, например, «Солнце», «А мир все меняется» и «Координаты любви». Что-то выходит синглами, и потом мы соберем все их в кучу и выпустим одним альбомом. Никакой концепции у него нет, мы вообще стараемся не вписывать себя в какие-то стилистические рамки. Это раньше мы пытались выковыривать какие-то эпитеты по поводу нашей музыки. Считаю, что это удел журналистов и музыкальных критиков, пусть они оценивают, придумывают. Выпуск полноформатных альбомов давно уже потерял смысл, если вы не Ваня Дмитриенко или Баста, то есть массовая культура. Зато виниловые пластинки у таких артистов гораздо скоромнее продаются. Винил – это удел ценителей, аудиофилов. А у нас есть свои слушатели, устойчивая аудитория. Они ходят на наши концерты, мы вместе радостно живем, наслаждаемся музыкой и стараемся приносить смех и радость людям, как поется в песне», - добавил Мазаев.

Он также сообщил, что его квинтет записал новый альбом под названием «Бородин».

«Новый альбом квинтета (Queentet Сергея Мазаева) «Бородин» уже в печати. Мы долго возились с обложкой, но сейчас нам все очень нравится. В ближайшие недели альбом должен появиться в материальном воплощении. Это будут отрывки из разных произведений Александра Порфирьевича Бородина, которого мы очень любим: фрагменты из «Князя Игоря», известные и не очень пьесы в нашей аранжировке. Также у нас есть альбом «Картинки с выставки», два альбома с музыкой Чайковского: «Времена года» и «Щелкунчик», очень хороший альбом, посвященный Анатолию Лядову, а также «Русская сказка» со сборником русских композиторов – Метнер, Танеев, Аренский, именами, которые не так часто встречаются, как Чайковский или Шостакович», - рассказал собеседник НСН.

