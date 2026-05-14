«От Шарикова до Преображенского»: Владимир Стеклов о Булгакове, рокерах и новом кино

Народный артист России, актер театра и кино Владимир Стеклов в интервью НСН рассказал об отношении к творчеству Михаила Булгакова, новых работах и любимых рок-музыкантах.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

Рок-н-ролльная жизнь в выходные будет бурлить за пределами двух столиц. Так, «Звери» выступят в Брянске и Смоленске, «Ленинград» отправится в Барнаул, «Комната Культуры» – в Ханты-Мансийск, «АнимациЯ» - в Новый Уренгой и Нижневартовск, а «Йорш» – во Владивосток и Хабаровск.

Москва увидит сразу три больших концерта группы «Дайте Танк (!)», Санкт-Петербург зажгут «Чиж» с компанией, а Диана Арбенина порадует фанатов в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Владимир Стеклов отметил, что любит группы «Ария» и «Алиса», посетовав, что наши музыканты часто делают «слепки» с западных групп.

«И в нашей рок-музыке, и в рэпе это в какой-то мере заимствованные истории. Не потому, что это не наша культура, но у нас очень много вторичности в этом, заимствований у западных музыкальных групп. Рок-групп, которые мне нравятся, много, это и "Ария", и "Алиса" Кинчева, в прошлом "Кино". Но опять же, есть что-то очень соответствующее нам, а есть что-то очень уже даже не заимствованное, а просто "слепки" оттуда. Вот в чем мы интересны, это наша бардовская музыка, но я не говорю о так называемом русском шансоне. Раньше это были песни подворотен, сейчас они, может быть, более причесанные, аранжированные и грамотные, но все равно это немножко "блатата", а может быть и не немножко. Шансон - это не мой жанр», - разъяснил актер.

