«От Шарикова до Преображенского»: Владимир Стеклов о Булгакове, рокерах и новом кино
Владимир Стеклов признался в эфире НСН, что любит «Арию» и «Алису», объяснил, что случилось с «Мастером» Юрия Кары, и рассказал, как прошел актерскую эволюцию по Булгакову.
Музыка: Рок-слепки и «блатата»
Народный артист России, актер театра и кино Владимир Стеклов в интервью НСН рассказал об отношении к творчеству Михаила Булгакова, новых работах и любимых рок-музыкантах.
Владимир Стеклов отметил, что любит группы «Ария» и «Алиса», посетовав, что наши музыканты часто делают «слепки» с западных групп.
«И в нашей рок-музыке, и в рэпе это в какой-то мере заимствованные истории. Не потому, что это не наша культура, но у нас очень много вторичности в этом, заимствований у западных музыкальных групп. Рок-групп, которые мне нравятся, много, это и "Ария", и "Алиса" Кинчева, в прошлом "Кино". Но опять же, есть что-то очень соответствующее нам, а есть что-то очень уже даже не заимствованное, а просто "слепки" оттуда. Вот в чем мы интересны, это наша бардовская музыка, но я не говорю о так называемом русском шансоне. Раньше это были песни подворотен, сейчас они, может быть, более причесанные, аранжированные и грамотные, но все равно это немножко "блатата", а может быть и не немножко. Шансон - это не мой жанр», - разъяснил актер.
Театр: Эволюция по Булгакову
Ну а 15 мая в России будут отмечать 135-летие Михаила Булгакова. В Булгаковском доме в Москве стартовал целый театральный фестиваль, в рамках которого сегодня покажут спектакль с Владимиром Стекловым «Собачье сердце».
«Этот спектакль приурочен к юбилею Михаила Афанасьевича Булгакова, но он делается не только в рамках юбилея к 15 мая, а и как репертуарный спектакль театра Дома Булгакова. Осенью будет официальная премьера. Это спектакль из двух актов в постановке Сергея Алдонина с привлечением звезд российских театров. Я играю Филиппа Филипповича Преображенского. Для меня это очень важно и датно. Почему датно? Потому что когда-то, в середине 1980-х годов я играл самого Полиграфа Полиграфовича Шарикова, а сейчас уже в роли профессора Преображенского. Это для меня такая актерская эволюция. Творчество Булгакова я необыкновенно люблю. Это не только участие в фильме и в спектакле "Мастер и Маргарита" или то же самое "Собачье сердце", но я когда-то играл и Санчо Пансу в "Дон Кихоте". Это один из любимейших моих авторов. Не только его драматургия, но и вообще я, наверное, самый фанатичный и преданный поклонник его творчества», - подчеркнул актер.
Стеклов также рассказал о своих других театральных работах.
«Это спектакль по пьесе французского драматурга Дидье Карона "Фальшивая нота", спектакль "Слухи" по пьесе Нила Саймона и готовящийся спектакль по пьесе Фридриха Дюрренматта, основанной на пьесе Стринберга "Пляска смерти". Сейчас идет репетиционный период и раньше осени мы этой премьеры не увидим», - отметил собеседник НСН.
Кино: «Бомж» и засушенный «Мастер»
Новый киноуикенд в России стартует уже сегодня. В числе его главных премьер российская комедия «Своя в доску», мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» и документальный фильм Артема Михалкова «Булгаков. Тайна мастера».
Владимир Стеклов, сыгравший Азазелло в «Мастере и Маргарите» (на фото) Юрия Кары, отметил, что эта картина «засушилась». Снятый в 1993 году фильм не выходил в прокат до 2011 года.
«"Мастер" слишком долго залежался и перерос свою значимость для российского зрителя. Слишком большой срок. Это как Иванов писал "Явление Христа народу" 20 лет и тоже, говорят, засушил эту работу. Вот и о "Мастере и Маргарите" Юрия Кары тоже можно сказать, что немножко засушилась эта работа. А с Юрой мы были очень дружны, готовились снимать "Пикник на обочине" Стругацких, готовились снимать новую работу уже на праздновании его юбилея, после которого он неожиданно ушел. Жалко, что этого не случилось, как и фильм под названием "Приз - полет в космос", к которому я полтора года готовился в Звездном городке. Кинематограф — это штука непростая», - посетовал Стеклов.
Он также назвал знаковые картины в своей карьере.
«Для меня это "Вера. Надежда. Любовь", одна из первых картин где я снялся у Владимира Грамматикова. Это фильм "Бомж", за роль в котором я даже получил приз на фестивале "Созвездие". Я разделил его с Олегом Борисовым, замечательным мастером, для меня это было вдвойне приятно и почетно. Это картина "Мой лучший друг - генерал Василий, сын Иосифа". Картина, которая до сих пор еще не увидела зрителя, она называется "Полонез Кречинского". Это снято по трилогии Сухово-Кобылина "Свадьба Кречинского", "Дело" и "Смерть Тарелкина". Там я сыграл две роли: Кандида Касторовича Тарелкина и Копылова. Это было сосуществование двух персонажей в одном кадре. Для меня это было интересно даже чисто технологически, и мне это безумно понравилось, особенно когда я увидел результат. Очень жду эту работу, очень интересно. Отмечу также "Плюмбум" Вадима Абдрашитова и фильм Сергея Соловьёва "Чужая белая и рябой" - мне тоже было там очень интересно работать», - добавил актер.
Он также рассказал о своих новых киноработах, в числе которых фильм «Степные боги», премьера которого состоится 21 мая.
«Это вторая часть сериала по повести Захара Прилепина "Ополченский романс". Первую часть мы уже сняли, где события от 2014 до 2018 года, вторая часть — это события с 2018 года до наших дней. Я буду с удовольствием ждать премьерного показа сериала "Центурия", пока мне удалось увидеть две серии из восьми. Премьера была в Донецке, где, собственно, мы и снимали, и где события происходят, но у меня в это время была работа в Москве. В сериале "Затмение" я играю Никиту Сергеевича Хрущева. Для меня это было неожиданное предложение, было интересно попробовать, я остался доволен. Еще у меня выходит проект под названием "Степные боги". Это 1945-1946 год, Монголия, советско-японская война, снял его режиссер Олег Асадулин. Мы с ним закончили работу "сНежный человек", и она уже вышла. "Степные боги" мы снимали до этого фильма, но премьеры еще не было», - заключил собеседник НСН.
