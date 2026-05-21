«Остро пишете!»: Режиссер Юрий Квятковский о театральных экспериментах и запретах
Юрий Квятковский в эфире НСН раскрыл секреты успеха спектакля «Кабала Святош» и нового перформанса, рассказал о сотрудничестве с Найком Борзовым и ответил противникам вольных интерпретаций классики.
Музыка: От рок-клуба до Башлачёва
Известный театральный режиссер Юрий Квятковский в интервью НСН рассказал о новых проектах, раскрыл отношение к рок-музыке и объяснил, есть ли грань, которую нельзя переходить творцам.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
***
Новый уикенд будет насыщен большим количество интересных рок-концертов в двух столицах. В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» с участием Вячеслава Бутусова, «Алисы» и «Пикника», приуроченный к 45-летию Ленинградского рок-клуба, а в Москве выступят Zoloto, Drummatix и Найк Борзов, который отметит на сцене день рождения.
«Звери» отправятся в Кирово-Чепецк и Нижний Новгород, The Hatters – в Тюмень и Красноярск, а «КняZz» зажжет город Тихвин в Ленинградской области.
Юрий Квятковский признался, что вырос на рок-музыке, и рассказал о спектакле «Сон Башлачёва».
«Я вырос на рок-музыке и у меня все это срабатывает на подсознательном уровне. Я мог бы рекомендовать Ленинградский рок-клуб, Александра Башлачёва. Могу рекомендовать спектакль, который мы сделали со студентами школы-студии МХАТ под названием «Абсолютное счастье (Сон Башлачёва)». 26 мая будет последний показ, мы продолжим играть его в следующем сезоне. Майк Науменко с группой «Зоопарк», и Сергей Курехин, и Виктор Цой, и «Наутилус Помпилиус». Вот все это я могу рекомендовать», - посоветовал режиссер.
Квятковский также рассказал, как родился спектакль «Потерянный среди звезд» по мотивам одноименного альбома Найка Борзова.
«Найк выпустил альбом, который с точки зрения ротации, может быть, прошел не так заметно, как хотелось бы. Но для меня это не является критерием. Так бывает в истории искусства, что не всегда материал, интересный с точки зрения автора, может достигать той же популярности, что и его предыдущие работы. Есть альбом «Потерянный среди звезд». Возникла идея взять его и, не добавляя никаких старых хитов, превратить альбом в перформативное высказывание и с пластикой, и с неожиданными мизансценами. Мы набрали состав музыкантов, которые могли бы перемещаться по площадке и, играя музыкальный материал, еще и выполнять задачи хореографа. Мы добавили драматургию, какие-то сцены и альбом превратился в перформанс-притчу, в спектакль», - разъяснил собеседник НСН.
Театр: «Остро пишете!»
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных спектакль «Квартета И» «Про Вадика Беляева», «Казанова. Цветаева» в Театре Гоголя и «Вишневый сад» в Театре Модерн.
Театралы Петербурга идут на спектакль Константина Богомолова «Мать. Горькая пьеса», в Таганрог приедет Федор Добронравов со спектаклем «Ты где-то рядом», ну а Юрий Квятковский представит 26 мая на сцене Театра Маяковского перформанс «Дисциплина личности».
«Мы командой, которая делает этот перформанс, пытаемся внутри художественного произведения синтезировать разные жанры, не только искусства, но и вообще человеческой деятельности. Мы хотели поразмышлять по поводу стандартов и внешнего вида, стандартной телесной формы и как следствие какого-то внутреннего содержания, размышления человека, который за этими стандартами гонится. Внутри этой темы мы хотим создать пространство, где этот культ погони за идеалом мы превращаем в хореографию, в балет, впоследствии в рейв. В нашем случае рейв — это общая стихия со зрителем, где мы попытаемся манифестировать это стремление к идеалу и, возможно, принять его. А возможно, и нет, потому что в перформансе никогда не известно, как состоится финал», - рассказал режиссер.
Квятковский также раскрыл секрет успеха его спектакля «Кабала святош» (на фото) в МХТ имени Чехова и объяснил, почему Николай Цискаридзе взял псевдоним Максим Николаев для театрального дебюта.
«Помимо всего прочего, наверное, тема, которая поднимается в пьесе, сейчас звучит остро. Собственно, там в этой пьесе есть реплика Людовика, которого играет Николай Цискаридзе. Он говорит Мольеру: «Остро пишете!». Если материал воспринимается аудиторией остро, это залог интереса к спектаклю. На это влияют разные обстоятельства, и то, из чьих уст произносятся эти реплики. Что касается псевдонима Цискаридзе, он человек театра, человек игры, человек, которому и карнавал, и маскарад — очень понятные и близкие фактуры. Любая игра в любом ее проявлении вдохновляет, в том числе, и игра с именами. Для меня нет ничего удивительного в этом, учитывая, что в какой-то момент псевдонимы были очень популярны. Например, в начале ХХ века в России многие брали псевдонимы. И в советское время это продолжалось, да и многие писатели в современной России тоже работают под псевдонимам. Это игра с именами, буквами и символами», - отметил Квятковский.
Режиссер также объяснил, почему не боялся негативной реакции на рэп-версию спектакля «Ревизор» на сцене Губернского театра.
«Я уже пережил все возможные страхи в связи с реакцией кого бы то ни было на мои эксперименты и постановки. Я бываю неудовлетворен, когда понимаю, что не до конца удалось прийти к тому результату, который задумывался. А если все срослось, то это и есть критерий моей оценки происходящего. А в сочетании театра и рэпа нет ничего новаторского, по большому счету. В первую очередь, это музыкальная форма, ритмизация, попытка превратить гоголевский текст в арии. Безруков (худрук Губернского театра – прим. НСН), мне кажется, он был воодушевлен», - подчеркнул собеседник НСН.
Кино: Новый Гай и фантазия художника
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет новый фильм Гая Ричи (на фото) «Грязные деньги». Кроме того, на экраны выйдет третья часть франшизы «Не одна дома» с блогером Миланой Хаметовой.
Юрий Квятковский рекомендовал фильм Паоло Соррентино «Грация» и объяснил, есть ли грань, которую нельзя переступать при вольных экранизациях классики.
«Мне кажется, что все грани действуют в законодательстве той страны, в которой ты творишь. Есть уголовная ответственность за что-то. А все остальное - это уже на усмотрение художника, его чутье, его талант. Со всем можно делать, что угодно. Никто не имеет права запрещать фантазировать, формулировать взгляд художника, его чутье, его какую-то ассоциацию. Это невозможно! Кто претендует на это, заведомо находится в проигрышной ситуации относительно истории мирового искусства. Человек, который пытается как-то подминать фантазию художника, остается в дурацкой роли в плане истории. Насколько я знаю, нет никаких законов, запрещающих интерпретировать классику, либо делать какие-то свои постмодернистские надстройки на любом материале. На этом строится вся история искусства. Кажется, что Пушкин ничего не интерпретировал, просто люди не знают, как оно было. Потому что, например, опера Чайковского «Пиковая дама» - это ни что иное, как интерпретация. Либретто «Пиковой дамы» отличается от повести Пушкина», - заключил собеседник НСН.
***
«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Васясин: Продюсер должен рисковать собственными деньгами, а не бюджетными
- Братьев Запашных наградили орденами «За заслуги перед Отечеством»
- «Остро пишете!»: Режиссер Юрий Квятковский о театральных экспериментах и запретах
- Жесткая слежка: Почему россиянам отказывают в процедуре банкротства
- Кинотеатры заявили, что ни один регион не может повторить успехи якутского кино
- Запрет в школах одежды с надписями на иностранном языке назвали абсурдом
- Лукашенко: Белоруссия не намерена втягиваться в украинский конфликт
- Рост цен и ограничения: Что ждет россиян при страховании от участившихся атак БПЛА
- Кинотеатры рассказали, как документальному кино собрать ощутимую кассу
- В России утвердили новый ГОСТ на унитазы