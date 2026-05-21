Известный театральный режиссер Юрий Квятковский в интервью НСН рассказал о новых проектах, раскрыл отношение к рок-музыке и объяснил, есть ли грань, которую нельзя переходить творцам.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

Новый уикенд будет насыщен большим количество интересных рок-концертов в двух столицах. В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» с участием Вячеслава Бутусова, «Алисы» и «Пикника», приуроченный к 45-летию Ленинградского рок-клуба, а в Москве выступят Zoloto, Drummatix и Найк Борзов, который отметит на сцене день рождения.

«Звери» отправятся в Кирово-Чепецк и Нижний Новгород, The Hatters – в Тюмень и Красноярск, а «КняZz» зажжет город Тихвин в Ленинградской области.

Юрий Квятковский признался, что вырос на рок-музыке, и рассказал о спектакле «Сон Башлачёва».

«Я вырос на рок-музыке и у меня все это срабатывает на подсознательном уровне. Я мог бы рекомендовать Ленинградский рок-клуб, Александра Башлачёва. Могу рекомендовать спектакль, который мы сделали со студентами школы-студии МХАТ под названием «Абсолютное счастье (Сон Башлачёва)». 26 мая будет последний показ, мы продолжим играть его в следующем сезоне. Майк Науменко с группой «Зоопарк», и Сергей Курехин, и Виктор Цой, и «Наутилус Помпилиус». Вот все это я могу рекомендовать», - посоветовал режиссер.

Квятковский также рассказал, как родился спектакль «Потерянный среди звезд» по мотивам одноименного альбома Найка Борзова.

«Найк выпустил альбом, который с точки зрения ротации, может быть, прошел не так заметно, как хотелось бы. Но для меня это не является критерием. Так бывает в истории искусства, что не всегда материал, интересный с точки зрения автора, может достигать той же популярности, что и его предыдущие работы. Есть альбом «Потерянный среди звезд». Возникла идея взять его и, не добавляя никаких старых хитов, превратить альбом в перформативное высказывание и с пластикой, и с неожиданными мизансценами. Мы набрали состав музыкантов, которые могли бы перемещаться по площадке и, играя музыкальный материал, еще и выполнять задачи хореографа. Мы добавили драматургию, какие-то сцены и альбом превратился в перформанс-притчу, в спектакль», - разъяснил собеседник НСН.

