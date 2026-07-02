От Кологривого до Джексона: Антон Завьялов ответил на страхи фанатов группы «25/17»
Антон Завьялов сказал в эфире НСН, что Никита Кологривый слушал «25/17» до знакомства с музыкантами, назвал Майкла Джексона гением и ответил фанатам, опасающимся распада их группы.
Музыка: Стадионы и «внутренний попсарь»
Один из лидеров группы «25/17» Антон «Ант» Завьялов в интервью НСН рассказал о будущем коллектива на фоне старта его сольного проекта, а также раскрыл секреты сотрудничества с актером Никитой Кологривым.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Кассир.ру» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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В первый уикенд июля многие рок-музыканты выступят в двух столицах. Так, группа «Кино» соберет «СКА Арену» в Санкт-Петербурге, а Xolidayboy – московский стадион «Динамо». В Москве также выступят «Алиса», «Кипелов», «Пилот» и «Бонд с кнопкой», а Диана Арбенина 8 июля отметит день рождения концертом в Питере.
«Комната культуры» порадует фанатов в Чите, «Эпидемия» отправится в Южно-Сахалинск и Искитим Новосибирской области, а «Три дня дождя» увидят в Астрахани и Ставрополе.
Антон Завьялов на днях начал сольную карьеру с трека «Туман», объяснив, что его «внутренний попсарь» рвался наружу, и его время пришло. Он рассказал, действительно ли это будет поп-музыка.
«Мне хотелось более легких форм, более простых мелодий, потому что я много разной музыки сочинил, но поп-музыка — это понятие растяжимое. Майкл Джексон тоже поп-музыка, как и Джордж Майкл, как и певица Адель, она тоже может быть разной. Но я буду делать ту поп-музыку, которую люблю я, то есть со смыслом и со вкусом. Пока будут синглы, а о первом альбоме можно будет подумать в следующем году», - отметил музыкант.
На фоне длительного отсутствия концертов и переключения «Анта» на сольное творчество фанаты группы «25/17» опасаются распада ее классического состава. Завьялов объяснил, как будет на самом деле.
«Был официальный пост от группы, что она не дает концертов, по крайней мере, эти два года, 2025-й и 2026-й. Будет ли она давать их дальше? Андрей (сооснователь коллектива Андрей «Бледный» - прим. НСН) сказал, что группа будет существовать в любом случае, покуда он жив. Я же скажу только одно. Сейчас я сосредоточен на сольном творчестве. Какое это продлится время, я не знаю. На все воля Бога, как пойдет. Случится ли так, что мы когда-то вернемся, сделаем что-то вместе и дадим ли совместный концерт? Если да, значит, так будет. Если нет, то нет», - заинтриговал Завьялов.
Театр: От «Мушкетеров» до «Дон Жуана»
По данным «Кассир.ру», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Три мушкетёра» в Театре Моссовета, «Выбор» в Театре Олега Табакова и спектакль «Квартета И» с участием группы «Ундервуд» «Письма и песни мужчин среднего возраста».
Театралы Петербурга выбрали «Корсара» в Михайловском театре и спектакль по Чехову «Крокодил души моей».
Антон Завьялов отметил что в театральном творчестве он сейчас сосредоточен на спектакле «Дон Жуан», главную роль в котором играет Никита Кологривый, а отца Дон Жуана - другой участник группы «25/17» Андрей Бледный.
«Я сейчас задействован со своими парнями, с музыкантами только в одном проекте - в «Дон Жуане». Думаю, он будет еще попадать в топ минимум год, также как и предыдущий спектакль с Никитой Кологривым, «Маяковский». Он его уже играет три года, и каждый спектакль собирает аншлаги. Не буду умалять здесь способностей режиссера, но Кологривый – это сейчас топ-звезда среди актеров, он интересен людям. А «Дон Жуан» - там еще и Андрей Александрович принимает участие, и мы с парнями делаем музыку как перформанс. То есть это еще плюс к популярности спектакля», - подчеркнул «Ант».
По его словам, Кологривый еще до знакомства с музыкантами слушал группу «25/17».
«Мы как раз, когда пришли на «Маяковского», на этой почве и познакомились с ним. Никита сказал, что давний наш слушатель и здорово бы попробовать сделать что-то вместе. Вот, сделали», - рассказал Завьялов.
Кино: Фомич против Джексона
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главными премьерами будут комедии «Дед Фомич» с Никитой Кологривым и «Касса невест» с Алексеем Воробьевым. На экраны также выйдет мультфильм «Папа, купи пёсика» с озвучкой Мари Краймбрери, Миланы Хаметовой и других известных детей-блогеров.
Кроме того, продолжается прокат самого успешного фильма лета, байопика о Майкле Джексоне «Майкл», заработавшего в России уже более 1,6 млрд рублей.
Антон Завьялов отметил, что еще не смотрел эту картину, но считает Джексона гением.
«Фильм я еще не посмотрел. Можно как угодно относиться к Майклу Джексону, но это гений. Так или иначе, это действительно звезда номер один, по крайней мере, была какое-то время, а может быть и остается. К сожалению или к счастью, это нечастое явление в мировой культуре», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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