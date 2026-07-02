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Один из лидеров группы «25/17» Антон «Ант» Завьялов в интервью НСН рассказал о будущем коллектива на фоне старта его сольного проекта, а также раскрыл секреты сотрудничества с актером Никитой Кологривым.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Кассир.ру» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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В первый уикенд июля многие рок-музыканты выступят в двух столицах. Так, группа «Кино» соберет «СКА Арену» в Санкт-Петербурге, а Xolidayboy – московский стадион «Динамо». В Москве также выступят «Алиса», «Кипелов», «Пилот» и «Бонд с кнопкой», а Диана Арбенина 8 июля отметит день рождения концертом в Питере.

«Комната культуры» порадует фанатов в Чите, «Эпидемия» отправится в Южно-Сахалинск и Искитим Новосибирской области, а «Три дня дождя» увидят в Астрахани и Ставрополе.

Антон Завьялов на днях начал сольную карьеру с трека «Туман», объяснив, что его «внутренний попсарь» рвался наружу, и его время пришло. Он рассказал, действительно ли это будет поп-музыка.

«Мне хотелось более легких форм, более простых мелодий, потому что я много разной музыки сочинил, но поп-музыка — это понятие растяжимое. Майкл Джексон тоже поп-музыка, как и Джордж Майкл, как и певица Адель, она тоже может быть разной. Но я буду делать ту поп-музыку, которую люблю я, то есть со смыслом и со вкусом. Пока будут синглы, а о первом альбоме можно будет подумать в следующем году», - отметил музыкант.

На фоне длительного отсутствия концертов и переключения «Анта» на сольное творчество фанаты группы «25/17» опасаются распада ее классического состава. Завьялов объяснил, как будет на самом деле.

«Был официальный пост от группы, что она не дает концертов, по крайней мере, эти два года, 2025-й и 2026-й. Будет ли она давать их дальше? Андрей (сооснователь коллектива Андрей «Бледный» - прим. НСН) сказал, что группа будет существовать в любом случае, покуда он жив. Я же скажу только одно. Сейчас я сосредоточен на сольном творчестве. Какое это продлится время, я не знаю. На все воля Бога, как пойдет. Случится ли так, что мы когда-то вернемся, сделаем что-то вместе и дадим ли совместный концерт? Если да, значит, так будет. Если нет, то нет», - заинтриговал Завьялов.

