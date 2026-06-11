Мастер и «Ме4та»: Евгений Цыганов раскрыл рокерскую сущность и киносекреты
Евгений Цыганов рассказал в эфире НСН о влиянии на его творчество «тамтамовской» тусовки, русского рока и альтернативы, и объяснил отношение к роли Мастера словами Ингмара Бергмана.
Музыка: Андеграунд и стадионы
Известный актер театра и кино Евгений Цыганов в и интервью НСН рассказал о рокерской стороне своего творчества, сравнил концерты с театром и объяснил, что не считает особенной роль Мастера в нашумевшем фильме «Мастер и Маргарита».
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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Новый уикенд будет насыщен больших количество интересных концертов. Главными из них станут стадионное шоу LAB Антона Беляева (на фото) на московской «ВТБ Арене», а также большое юбилейное шоу «Арии» в формате «360» в Санкт-Петербурге. Московских фанатов также порадуют «Кипелов» и «Танцы Минус», а в городе на Неве выступят Найк Борзов и «Бонд с кнопкой».
Вячеслав Бутусов даст концерт в Хабаровске. «Ленинград» зажжет Владивосток, а «Звери» отправятся в Краснодар, ну а Петрозаводск увидит выступления «Алисы», Гарика Сукачева и «Комнаты культуры».
Евгений Цыганов рассказал о своей рок-группе «Ме4та».
«Я много лет занимаюсь музыкой в разных ипостасях. При этом у меня время от времени менялись музыкальные группы. Где-то с конца 1990-х существовала группа «Гренки», потом была группа POKAPRЁT, а с 2024 года появилась группа «Ме4та». Мы играем вчетвером и четверка есть в названии нашей группы. Наши инициалы в этом названии тоже вполне себе помещаются. Играем мы, если очень просто обозначить, рок-музыку, но на самом деле это такая смесь из всей музыки, которую мы слушаем, слушали, любили, и тексты каких-то дорогих нам людей. Мы совершенно спокойно совмещаем лирику и Кеши Спечинского, и Бродского, и Рыжего. Очень много влияния на нашу музыку пришло из Санкт-Петербурга, из так называемой новой волны 1990-х, от андеграунда 1990-х. Была такая тамтамовская тусовка, потом она стала перерастать в какие-то другие формы», - отметил актер.
Цыганов объяснил, откуда возникло его увлечение рок-музыкой.
«В совсем юном возрасте я оказался в музыкальной школе, которую закончил плохо по классу фортепьяно. Мне казалось, что это какая-то повинность, потому что хочется играть в футбол или бегать во дворе, а вместо этого нужно долбать по клавишам. Лет в 14-15 я обнаружил, что есть русский рок, Майк Науменко, Борис Гребенщиков (признан в РФ иноагентом – прим. НСН). Я учился в Московской международной киношколе, в которой мы ездили в экспедиции. Каждое утро начиналось с того, что включался магнитофон и кто-то ставил свои любимые песни. Там играли «Кино», «Зоопарк», Queen, The Beatles и всё тому подобное. А потом, лет в 16 я оказался в Петербурге и познакомился с музыкантами из разных групп, в том числе это был Вася Васин из группы «Кирпичи», ребята из группы «Колыбель». Тогда мне открылся мир рок-альтернативы какой-то: Faith No More, Alice in Chains, Nirvana. Было целое поколение музыкантов в Питере, которые играли музыку плюс-минус вдохновленную этими всеми группами», - раскрыл секреты собеседник НСН.
Театр: Имена и звезды
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных спектакль «Имя» в Театре Эстрады с участием Александры Ребенок и Андрея Максимова, а также моноспектакль Григория Антипенко «Старик и море» в Театре Вахтангова.
Театралы Петербурга идут на спектакль «Оскар и Розовая Дама» с Викторией Толстогановой, иркутские зрители выбрали «Стальную орхидею», а Евгений Цыганов сравнил с театром концерты группы «Ме4та» и пригласил всех в Планетарий.
«Как и в театре, здесь есть возможность что-то придумывать от концерта к концерту. Недавно мы отыграли концерт на парковке, который совпал с днем рождения Булгакова. Звучали какие-то цитаты из Булгакова, ребята читали его рассказы и все это перемежалось с нашими песнями. Все это вместе получилось достаточно тепло и органично, несмотря на странность всех ингредиентов. Ближайший концерт мы сыграем в Москве 17 июня в Планетарии. Это будет наш второй концерт в Планетарии, мы там уже играли в декабре, и нам очень понравилось, несмотря на то, что мы предпочитаем стоячий партер, а в Планетарии люди практически лежат. Замечательные художники нарисовали практически видеосопровождение каждой нашей песни, которое время от времени возникает на куполе вместе со звездами, это впечатляет», - заинтриговал актер.
Кино: от Холопа до Мастера
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет фильм «Холоп 3» с Милошем Биковичем, Павлом Прилучным и Кристиной Асмус.
Вторая часть этой франшизы стала самым кассовым фильмом 2024 года, заработав 3,8 миллиарда рублей, ну а на третьем месте тогда оказался фильм «Мастер и Маргарита», в которым Евгений Цыганов сыграл Мастера. Актер отметил, что не считает эту работу особенной, вспомнив Ингмара Бергмана.
«Что касается значимости для меня фильма «Мастер и Маргарита», у Бергмана как-то спросили: вам было 39 лет, вы сделали за год «Земляничную поляну», поставили три спектакля, сняли «Седьмую печать» - это был какой-то особенный фильм? Да нет, почему», - пояснил Цыганов.
Он также рассказал о недавних съемках.
«Только что закончились съемки сериала «Уехать нельзя остаться» Марии Шульгиной, которая сняла замечательный сериал «Почка», она же автор сценария. Мы снимались с Юлией Александровой и Любой Аксеновой. Это был замечательный, интересный опыт работы с талантливыми и содержательными, остроумными людьми. Редкий случай, когда ты приходишь на площадку без предложения, как поменять текст. Редкий случай, когда ты приходишь и думаешь, не пропустить бы ни одной запятой, они так хорошо расставлены», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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