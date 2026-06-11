1

Известный актер театра и кино Евгений Цыганов в и интервью НСН рассказал о рокерской стороне своего творчества, сравнил концерты с театром и объяснил, что не считает особенной роль Мастера в нашумевшем фильме «Мастер и Маргарита».

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

***

Новый уикенд будет насыщен больших количество интересных концертов. Главными из них станут стадионное шоу LAB Антона Беляева (на фото) на московской «ВТБ Арене», а также большое юбилейное шоу «Арии» в формате «360» в Санкт-Петербурге. Московских фанатов также порадуют «Кипелов» и «Танцы Минус», а в городе на Неве выступят Найк Борзов и «Бонд с кнопкой».

Вячеслав Бутусов даст концерт в Хабаровске. «Ленинград» зажжет Владивосток, а «Звери» отправятся в Краснодар, ну а Петрозаводск увидит выступления «Алисы», Гарика Сукачева и «Комнаты культуры».

Евгений Цыганов рассказал о своей рок-группе «Ме4та».

«Я много лет занимаюсь музыкой в разных ипостасях. При этом у меня время от времени менялись музыкальные группы. Где-то с конца 1990-х существовала группа «Гренки», потом была группа POKAPRЁT, а с 2024 года появилась группа «Ме4та». Мы играем вчетвером и четверка есть в названии нашей группы. Наши инициалы в этом названии тоже вполне себе помещаются. Играем мы, если очень просто обозначить, рок-музыку, но на самом деле это такая смесь из всей музыки, которую мы слушаем, слушали, любили, и тексты каких-то дорогих нам людей. Мы совершенно спокойно совмещаем лирику и Кеши Спечинского, и Бродского, и Рыжего. Очень много влияния на нашу музыку пришло из Санкт-Петербурга, из так называемой новой волны 1990-х, от андеграунда 1990-х. Была такая тамтамовская тусовка, потом она стала перерастать в какие-то другие формы», - отметил актер.

Цыганов объяснил, откуда возникло его увлечение рок-музыкой.

«В совсем юном возрасте я оказался в музыкальной школе, которую закончил плохо по классу фортепьяно. Мне казалось, что это какая-то повинность, потому что хочется играть в футбол или бегать во дворе, а вместо этого нужно долбать по клавишам. Лет в 14-15 я обнаружил, что есть русский рок, Майк Науменко, Борис Гребенщиков (признан в РФ иноагентом – прим. НСН). Я учился в Московской международной киношколе, в которой мы ездили в экспедиции. Каждое утро начиналось с того, что включался магнитофон и кто-то ставил свои любимые песни. Там играли «Кино», «Зоопарк», Queen, The Beatles и всё тому подобное. А потом, лет в 16 я оказался в Петербурге и познакомился с музыкантами из разных групп, в том числе это был Вася Васин из группы «Кирпичи», ребята из группы «Колыбель». Тогда мне открылся мир рок-альтернативы какой-то: Faith No More, Alice in Chains, Nirvana. Было целое поколение музыкантов в Питере, которые играли музыку плюс-минус вдохновленную этими всеми группами», - раскрыл секреты собеседник НСН.

