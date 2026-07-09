Баста и «сибирский МХАТ»: Режиссер Франдетти раскрыл театральные и музыкальные секреты
Алексей Франдетти объяснил в эфире НСН, почему Баста мог бы собрать четыре стадиона «Лужники», призвал отказаться от понятия «провинциальные театры» и похвалил «Майкла», несмотря на оставшееся за кадром.
Музыка: Баста, джаз и «Лужники»
Известный театральный режиссер Алексей Франдетти в интервью НСН рассказал о своих театральных проектах, раскрыл музыкальные и кинопредпочтения, а также секреты сотрудничества с Бастой.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Кассир.ру» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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Многие рок-музыканты в выходные порадуют фанатов в регионах России. Так, Вячеслав Бутусов, «Алиса», «Пикник» и «Ария» выступят в Удмуртии, «Кино», «Бонд с кнопкой» и «Дайте танк(!)» отправятся в Бурятию, а «Комната культуры» и Uma2rman - в Нижний Новгород.
Диана Арбенина продолжит отмечать День рождения концертом в Москве, а Егор Крид даст два подряд концерта в «Лужниках».
Алексей Франдетти, работавший с рэпером Бастой над мюзиклом «Любовь без памяти» и спектаклем «Маяковский», рассказал, в чем уникальность ростовского рэпера, замахнувшегося в этом году сразу на три концерта в «Лужниках».
«Уникальность Василия (настоящее имя Басты - Василий Вакуленко - прим. НСН) в том, что он очень настоящий, искренний и честный в том, что делает, с точки зрения и музыки, и текстов. Этим, я думаю, он оказывается близок к такому огромному количеству людей. Мне кажется, что Вася мог бы собрать четыре подряд стадиона «Лужники», но на это нужны просто физические силы. Это, конечно, очень большая нагрузка для артиста», - отметил режиссер.
Он также раскрыл свои музыкальные пристрастия.
«Честно говоря, мне вообще ближе всего джаз, если говорить о моих музыкальных пристрастиях. Рэп в нашей семье ближе всего моему сыну. Мне же больше всего нравится работать с Василием именно потому, что это похоже на сотворчество и откликается в постановке тех творческих задач, которые мы ставим перед собой», - сказал собеседник НСН.
Театр: Прекрасная леди и сибирский МХАТ
По данным «Кассир.ру», в числе самых популярных театральных постановок выходных спектакль Антона Яковлева «Дальше – тишина» в Театре Гоголя, «Любовь людей» в Театре Маяковского и «Мистер Икс» в Московском театре оперетты.
Театралы Петербурга выбрали «Жизель» и «Кентервильское приведение», а в Уфе идут на спектакль «Съешь меня, если осмелишься».
Алексей Франдетти, недавно выпустивший в новосибирском театре «Красный факел» спектакль «Великий Гэтсби», развеял миф о театрах из провинции.
«Даже само это понятие какое-то неправильное - провинциальные театры. Сегодня театры, которые работают вне Москвы и Петербурга, во многом не уступают по качеству своих спектаклей столичным театрам, а если говорить о «Красном факеле», который еще часто называют «сибирский МХАТ», то очень многим московским театрам он может дать фору и с точки зрения качества труппы, и с точки зрения возможностей, которые предоставляются постановщику», - подчеркнул режиссер.
Он также рекомендовал мюзикл «Моя прекрасная леди», который покажут в июле в Москве в рамках фестиваля «Театральный бульвар».
«В данный момент все мое внимание, силы и время посвящены «Театральному бульвару» и тем событиям, которые происходят летом в Москве. Я с огромной радостью приглашаю москвичей на абсолютно эксклюзивные показы «Моей прекрасной леди», мюзикла в концертном исполнении», - посоветовал Франдетти.
Кино: Чудо-женщина и абсолютный гений
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет триллер «Кодекс Данте» с участием Галь Гадот, известной по роли Чудо-женщины в супергеройских фильмах.
Этот фильм посоперничает за зрительское внимание с байопиком о Майкле Джексоне «Майкл», который Алексей Франдетти похвалил и назвал «караоке-фильмом».
«"Майкла" я посмотрел с огромным удовольствием. Понимаю, что за кадром осталось много того, что было на самом деле. Я бы назвал это, скорее, караоке-фильмом, которому можно подпевать, подтанцовывать и, самое главное, выходить радостным и счастливым после этой картины. Конечно, Майкл Джексон абсолютный гений, такие артисты рождаются очень редко. Кроме того, я с огромной радостью порекомендую свои любимые музыкальные картины: "Величайший шоумен" и, конечно же, "Мулен Руж!"», - сказал режиссер.
Франдетти также отметил, что сейчас почти не снимается в кино, рекомендовав фильм «Зимний путь» и военную кино-сагу «Топор».
«Я уже довольно давно не снимаюсь, изредка себе это позволяю. Одна из последних работ была номинирована на премию ТЭФИ, это последняя часть саги "Топор", которая показывалась на телеканале НТВ. В данный момент я нигде не снимаюсь, потому что режиссерская работа отнимает гораздо больше времени. Знаковая киноработа для меня - это картина "Зимний путь" Сергея Тарамаева и Любови Львовой, фильм, который я очень-очень люблю», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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