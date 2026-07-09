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Известный театральный режиссер Алексей Франдетти в интервью НСН рассказал о своих театральных проектах, раскрыл музыкальные и кинопредпочтения, а также секреты сотрудничества с Бастой.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Кассир.ру» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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Многие рок-музыканты в выходные порадуют фанатов в регионах России. Так, Вячеслав Бутусов, «Алиса», «Пикник» и «Ария» выступят в Удмуртии, «Кино», «Бонд с кнопкой» и «Дайте танк(!)» отправятся в Бурятию, а «Комната культуры» и Uma2rman - в Нижний Новгород.

Диана Арбенина продолжит отмечать День рождения концертом в Москве, а Егор Крид даст два подряд концерта в «Лужниках».

Алексей Франдетти, работавший с рэпером Бастой над мюзиклом «Любовь без памяти» и спектаклем «Маяковский», рассказал, в чем уникальность ростовского рэпера, замахнувшегося в этом году сразу на три концерта в «Лужниках».

«Уникальность Василия (настоящее имя Басты - Василий Вакуленко - прим. НСН) в том, что он очень настоящий, искренний и честный в том, что делает, с точки зрения и музыки, и текстов. Этим, я думаю, он оказывается близок к такому огромному количеству людей. Мне кажется, что Вася мог бы собрать четыре подряд стадиона «Лужники», но на это нужны просто физические силы. Это, конечно, очень большая нагрузка для артиста», - отметил режиссер.

Он также раскрыл свои музыкальные пристрастия.

«Честно говоря, мне вообще ближе всего джаз, если говорить о моих музыкальных пристрастиях. Рэп в нашей семье ближе всего моему сыну. Мне же больше всего нравится работать с Василием именно потому, что это похоже на сотворчество и откликается в постановке тех творческих задач, которые мы ставим перед собой», - сказал собеседник НСН.

