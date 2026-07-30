«Внучка Диккенса и мать панк-рока»: Шеф-редактор «Литрес» о связи книг, музыки и кино

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Шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева в интервью НСН рассказала о литературных новинках, защитила переосмысляющих классику режиссеров и назвала «музыкальные» книги, вдохновляющие россиян.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Кассир.ру» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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В ближайшие выходные в Москве пройдет сразу несколько интересных концертов. Фанатов рок-музыки порадуют «Моральный кодекс», «Пилот» и Drummatix. «Нейромонах Феофан» отметит на сцене день рождения, «Эпидемия» даст столице металла, а Ваня Дмитриенко впервые в карьере попытается собрать «Лужники».

На крышах Санкт-Петербурга выступят «Чайф» и «Мураками», Вячеслав Бутусов отправится в Геленджик и Сочи, «Ленинград» встретит август в Волгограде, а «АнимациЯ» выступит в Кургане и Омске.

Ну а Екатерина Писарева рассказала о книгах «крестной матери» панк-рока, американской певицы и поэтессы Патти Смит (на фото).

«Книги о музыкантах, конечно, востребованы, но все же нельзя сказать, что читателей больше, чем слушателей. Есть интересные кейсы, например, пользуются популярностью книги Патти Смит, «крестной матери» панк-рока. Можно вспомнить ее «Хлеб ангелов», «Просто дети», это такие удивительные, проникновенные тексты, мемуары эпохи, по сути, ее обнажение и исповедь, книги, которые читатели воспринимают с открытым сердцем. Если вспомнить поп-музыку, то мемуары Бритни Спирс и ее «The Woman in Me» тоже были очень востребованы читательской аудиторией. Любой успешный фильм, будь то экранизация или просто картина на определенную тему, всегда подогревает зрительско-читательский интерес. Так, после выхода фильма о Майкле Джексоне выросло внимание к книге «Добро пожаловать в Неверлэнд» Верены Вибек», - отметила собеседница НСН.

