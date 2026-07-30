«Внучка Диккенса и мать панк-рока»: Шеф-редактор «Литрес» о связи книг, музыки и кино
Екатерина Писарева в эфире НСН назвала главным открытием года книгу Моники Диккенс, рекомендовала «Пианистку» с «Бенджамином Баттоном» и рассказала об «алхимии» знакомств с писателями через театр.
Музыка: Крыши и «мать панк-рока»
Шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева в интервью НСН рассказала о литературных новинках, защитила переосмысляющих классику режиссеров и назвала «музыкальные» книги, вдохновляющие россиян.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Кассир.ру» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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В ближайшие выходные в Москве пройдет сразу несколько интересных концертов. Фанатов рок-музыки порадуют «Моральный кодекс», «Пилот» и Drummatix. «Нейромонах Феофан» отметит на сцене день рождения, «Эпидемия» даст столице металла, а Ваня Дмитриенко впервые в карьере попытается собрать «Лужники».
На крышах Санкт-Петербурга выступят «Чайф» и «Мураками», Вячеслав Бутусов отправится в Геленджик и Сочи, «Ленинград» встретит август в Волгограде, а «АнимациЯ» выступит в Кургане и Омске.
Ну а Екатерина Писарева рассказала о книгах «крестной матери» панк-рока, американской певицы и поэтессы Патти Смит (на фото).
«Книги о музыкантах, конечно, востребованы, но все же нельзя сказать, что читателей больше, чем слушателей. Есть интересные кейсы, например, пользуются популярностью книги Патти Смит, «крестной матери» панк-рока. Можно вспомнить ее «Хлеб ангелов», «Просто дети», это такие удивительные, проникновенные тексты, мемуары эпохи, по сути, ее обнажение и исповедь, книги, которые читатели воспринимают с открытым сердцем. Если вспомнить поп-музыку, то мемуары Бритни Спирс и ее «The Woman in Me» тоже были очень востребованы читательской аудиторией. Любой успешный фильм, будь то экранизация или просто картина на определенную тему, всегда подогревает зрительско-читательский интерес. Так, после выхода фильма о Майкле Джексоне выросло внимание к книге «Добро пожаловать в Неверлэнд» Верены Вибек», - отметила собеседница НСН.
Театр и литература: Алхимия и внучка Диккенса
По данным «Кассир.ру», в числе самых популярных театральных постановок выходных спектакль «Собачье сердце» в Театре на Страстном и мюзикл «Вальс-бостон» в Театре Эстрады. Театралы Петербурга выбрали «Корсара», а в Ульяновске не испугались «Вия».
Екатерина Писарева рассказала, как театр раскрывает новые литературные имена.
«Спектакль — это прекрасная возможность увидеть на сцене ожившую пьесу или инсценировку любимого произведения. Я стараюсь следить за тем, что происходит в современном театре. Мне всегда очень любопытно, как режиссеры работают с текстом, присваивают его, вступают с ним во взаимодействие. Это всегда такой алхимический, уникальный, бесценный творческий опыт. Благодаря спектаклям, театру я иногда открываю для себя новые имена. Например, так было с Ярославой Пулинович, которую я узнала много лет назад благодаря эскизу, а потом уже и спектаклю в Театре на Таганке. Так было с Ниной Садур, Валерием Печейкиным, Николаем Калядой. То есть сначала я смотрела спектакли, а потом уже шла и изучала драматургический материал. И даже не поверите, но так же было с Дмитрием Даниловым. Я сначала посмотрела его «Человек из Подольска», потом «Серёжа очень тупой», а затем уже пошла и начала читать его книги», - удивила шеф-редактор «Литрес».
Писарева также посоветовала, что почитать, и указала на внучку Чарльза Диккенса.
«Литературных открытий в 2026 у меня пока что мало, но год еще не закончился. Если говорить о главном открытии, то это писательница Моника Диккенс, правнучка того самого Чарльза Диккенса. Вышел ее роман «Марианна» и аудиоверсия в исполнении Виктории Исаковой. Честно признаться, до выхода этой книги я не знала о том, что у Чарльза Диккенса есть такая талантливая правнучка. Кроме того, я с удовольствием могу порекомендовать роман Веры Богдановой «Царствие мне небесное», очень хорошую книгу Сергея Шаргунова «Попович», которая недавно вошла в шорт-лист премии «Большая книга». Конечно, рекомендую роман «Кайрос» Дженни Эрпенбек, букеровской лауреатки. Отдельно скажу про новую книгу Флориана Иллиеса «Когда заходит солнце. Семейство Томаса Манна в Санари». Я давно ждала эту новинку», - подчеркнула собеседница НСН.
Кино: от «Одиссеи» до Финчера
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных новинок российская комедия «За любовь» с Ксенией Бородиной и Алексеем Чадовым, а также полнометражный мультфильм для взрослых «Непокой» с музыкой Сергея Курехина. Кроме того, в ряде кинотеатров начнется показ прогремевшей на весь мир «Одиссеи» Кристофера Нолана.
Екатерина Писарева рекомендовала любимых режиссеров и экранизации книг.
«Мой личный топ режиссёров — это Дэвид Финчер, Ларс фон Триер, Михаэль Ханеке и Вуди Аллен, из российских назову Михаила Калатозова, которого очень люблю. В числе горячо мною любимых экранизаций, конечно, «Пианистка» Ханеке по роману Нобелевской лауреатки Эльфриды Елинек - беспощадный, жёсткий философский текст и не менее глубокое, холодное, эмоционально выворачивающее тебя наизнанку кино. Это атмосферный фильм «Любовник» режиссёра Жан-Жака Анно по роману французской писательницы Маргерит Дюрас. И, конечно же, «Загадочная история Бенджамина Баттона» Финчера, который экранизировал маленький одноимённый рассказ Фицджеральда, и он у него получился на экране огромным эпическим полотном. Что касается самого экранизируемого российского автора, по моим ощущениям, очень хорошая киносудьба у писателя Алексея Иванова. Можно вспомнить его романы «Географ глобус пропил», «Ненастье», «Тобол», «Пищеблок». Некоторые из них стали фильмами, некоторые сериалами. Можно с уверенностью сказать, что киноиндустрия его любит», - отметила она.
Писарева также объяснила, как относится к современным экранизациям классики.
«К вольным интерпретациям классики я отношусь спокойно. Я понимаю, что кино — это всё-таки не подстрочник, не поэпизодник, это вообще отдельное, самостоятельное произведение. Когда режиссёр берёт какой-то текст, то он переплавляет его, творчески осмысляет, это всегда что-то новое, третье, рождённое на стыке оригинала и взгляда режиссёра. У всех своя грань недопустимого, но я считаю, что, если это не оскорбляет ничьи чувства, то почему нет? Я всегда с любопытством смотрю на то, что получилось. Интересно сравнивать результат с оригиналом: что режиссёр внёс своего, как он это воспринимает, какое высказывание и какую мысль он закладывает в своё произведение. Это всегда диалог, и интересно смотреть, в какой диалог вступит режиссёр с автором оригинального произведения», - заключила собеседница НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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