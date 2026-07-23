Рок-звезда, Мединский и «Гамлет»: Дмитрий Харатьян о своей группе и новом спектакле
Дмитрий Харатьян рассказал в эфире НСН о музыкальной коллаборации с Cocktail Project, роли Милорадовича в спектакле «14 декабря» и театральном катарсисе, который важнее шумихи и успеха.
Музыка: «Розыгрыш» и «Лужа»
Народный артист России, актер театра и кино Дмитрий Харатьян в интервью НСН рассказал о своем музыкальном проекте, предложении Малого театра, а также раскрыл отношение к спорам вокруг «Гамлета» с Юрой Борисовым.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Кассир.ру» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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Главным музыкальным событием выходных станет двойной концерт группы «Руки Вверх!» в «Лужниках». В Москве также выступят «Ундервуд» и испанская ска-группа The Locos, которая порадует фанатов и в Челябинске.
В столице Южного Урала увидят «Кино» и «Алису», «Чайф» отправится в Волгоград, «Ленинград» - в Псков, а «КняZz» - в Анапу и Геленджик. В Санкт-Петербурге выступят Светлана Сурганова, Вадим Самойлов и «Пилот». Кроме того, концерты в двух столицах даст экс-участник группы Whitesnake, американский гитарист Марко Мендоса.
Дмитрий Харатьян рассказал НСН о своем музыкальном проекте, который уже сегодня выступит на ВДНХ.
«Всю жизнь я шел к тому, чтобы у меня появился свой музыкальный коллектив. Мою судьбу решила девочка из пионерского лагеря, в котором я играл на гитаре, пел песни, был руководителем самодеятельного ансамбля ВИА «Аргонавты». Она привела меня на киностудию «Мосфильм» с гитарой в руках. Я пришел туда в 15 лет, и меня утвердил Владимир Меньшов на роль Игоря Грушко, парня с гитарой в фильме «Розыгрыш». Это был мой дебют в кино, с чего все и началось. И вот, не прошло и 50 лет, как я выступаю со своим коллективом, который называется Cocktail Project. Я, можно сказать, хедлайнер, практически рок-звезда. Эта история началась 11 лет назад. Это был коллектив, который играл и работал с Максимом Дунаевским, и продолжает с ним работать. В основном костяк наших выступлений — это песни из кино, которые я сам исполнял, начиная с «Розыгрыша», из фильмов «Зеленый фургон», «На Дерибасовской хорошая погода» и «Гардемарины». Плюс к этому еще и то, что накопилось за всю жизнь. Это и авторские песни, и Розенбаум, и Высоцкий, очень много Окуджавы. Это и песни из кино, в котором я не снимался, но которые я люблю», - рассказал артист.
При этом Харатьян отметил, что в шутку назвал себя рок-звездой, указав на настоящих рокеров.
«Это условное название, собирательное. Рок-звезды - это Гарик Сукачев, Костя Кинчев или Слава Бутусов. У меня разные песни, хотя есть и очень мощные, заряженные, задорные, действительно роковые композиции, я не могу назвать себя рок-звездой, я это говорю с юмором, с иронией», - добавил он.
Театр: Катарсис и Милорадович
По данным «Кассир.ру», в числе самых популярных театральных постановок выходных спектакль «Папа» с Сергеем Маковецким на сцене «Ленкома», «Женитьба» Евгения Марчелли в Театре Моссовета и мюзикл «Вальс-бостон» в Театре Эстрады.
Театралы Петербурга выбрали «Фауста» и «Ложь во спасение», а Дмитрий Харатьян рассказал, что сыграет Милорадовича в спектакле Малого театра по пьесе Владимира Мединского
«Моя альма-матер – это Малый театр, Щепкинское училище, которое я закончил в 1982 году. Моим худруком был Михаил Иванович Царев. Недавно я получил предложение от главного режиссера Малого театра Алексея Дубровского участвовать в спектакле по пьесе Владимира Мединского «14 декабря». Это историческая дата в нашей истории - 14 декабря 1825 года случилось восстание декабристов на Сенатской площади. Мне предложили сыграть главного героя, который незаслуженно не то что бы забытый, но о нем у нас мало знают, мало преподают в школе, хотя он был ключевой фигурой этого восстания и первой его жертвой. Можно сказать, что он страдал и пожертвовал своей жизнью ради царя, Отечества и будущего России. Это Михаил Милорадович, он был генерал-губернатором Санкт-Петербурга и, кстати, президентом театрального общества в те же годы. Планируется, что спектакль выйдет 12 декабря. Это очень ответственное и почетное предложение, поскольку меня всегда интересовала и волновала тема того периода. Милорадович, кстати, спас когда-то Пушкина, который вообще стал отдельной темой моей жизни. Я когда-то был даже утвержден на роль Пушкина Марленом Хуциевым и чуть не сыграл его, но фильм, к сожалению, закрыли», - сказал актер.
Касаясь шумихи вокруг спектакля «Гамлет» с Юрой Борисовым (на фото), Харатьян отметил, что не смотрел его, но считает, что театру нужны «новые формы».
«Как сказал Константин Гаврилович Треплев в пьесе «Чайка» Чехова: нужны новые формы. Я так понимаю, что этот «Гамлет» нетрадиционный и поставлен как раз в поисках новых форм и решений. Театр - живой организм. Есть, например, Малый театр - академический, классический театр, где ценят и хранят традиции русского исконного психологического театра. Там вряд ли такой «Гамлет» мог бы быть поставлен, а там, где его сделали, в МХТ – почему нет? Другое дело - реакция зрителя, но это дело вкуса. Искусство очень неоднозначно. Игра актеров и сами постановки могут быть вызывающими, провокационными, неприятными, могут будоражить. Главное в искусстве, особенно в театральном, это катарсис, чтобы человек пережил некую сильную эмоцию, как-то изменился или о чем-то задумался, поставил какие-то цели перед собой или что-то прояснил. В принципе, цель и задача искусства - дарить надежду людям на будущее, на свет, вообще свет. Это благородная цель и задача. "Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех", - говорил Пастернак. "Но надо жить без самозванства, так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов". Вот, собственно, об этом. Я за такое искусство», - процитировал поэта собеседник НСН.
Кино: От «Васильков» до «Гардемаринов»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер семейный фильм «Мой дикий друг. Возвращение домой» и экранизация известной манги, японский комедийный боевик «Дни Сакамото».
Дмитрий Харатьян рассказал, что из последних киноработ помимо продолжения «Гардемаринов» ему запомнились съемки в сериале «ВИА "Васильки"»
«Не прошло и 50 лет, как я на экране сыграл руководителя вокально-инструментального ансамбля «Васильки». Фильм называется «ВИА "Васильки"», его продюсер Сергей Жуков из группы «Руки Вверх!», он же написал музыку. Я сыграл Юрия Василькова, руководителя вокального ансамбля. Там два времени, 1970-е годы и современная история. История группы, которая была когда-то популярной, написала несколько хитов, потом распалась из-за любви к одной девушке, как обычно это бывает, а потом эта девушка, когда все уже повзрослели, решила их собрать для того, чтобы они выступили на новогоднем концерте. Восемь серий ее дети ищут этих «Васильков», собирают их, и они успешно выступают. Очень хорошая история, прямо моя родная. Я долго пробовался, боролся за эту роль, но получил ее все-таки. «Гардемарины» четвертые и пятые вышли несколько лет назад, это картины «Гардемарина» 1787»: «Мир» и «Война». Сейчас жду продолжения сериала «Мастодонт», будет третий сезон», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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