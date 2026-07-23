1

Народный артист России, актер театра и кино Дмитрий Харатьян в интервью НСН рассказал о своем музыкальном проекте, предложении Малого театра, а также раскрыл отношение к спорам вокруг «Гамлета» с Юрой Борисовым.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Кассир.ру» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

***

Главным музыкальным событием выходных станет двойной концерт группы «Руки Вверх!» в «Лужниках». В Москве также выступят «Ундервуд» и испанская ска-группа The Locos, которая порадует фанатов и в Челябинске.

В столице Южного Урала увидят «Кино» и «Алису», «Чайф» отправится в Волгоград, «Ленинград» - в Псков, а «КняZz» - в Анапу и Геленджик. В Санкт-Петербурге выступят Светлана Сурганова, Вадим Самойлов и «Пилот». Кроме того, концерты в двух столицах даст экс-участник группы Whitesnake, американский гитарист Марко Мендоса.

Дмитрий Харатьян рассказал НСН о своем музыкальном проекте, который уже сегодня выступит на ВДНХ.

«Всю жизнь я шел к тому, чтобы у меня появился свой музыкальный коллектив. Мою судьбу решила девочка из пионерского лагеря, в котором я играл на гитаре, пел песни, был руководителем самодеятельного ансамбля ВИА «Аргонавты». Она привела меня на киностудию «Мосфильм» с гитарой в руках. Я пришел туда в 15 лет, и меня утвердил Владимир Меньшов на роль Игоря Грушко, парня с гитарой в фильме «Розыгрыш». Это был мой дебют в кино, с чего все и началось. И вот, не прошло и 50 лет, как я выступаю со своим коллективом, который называется Cocktail Project. Я, можно сказать, хедлайнер, практически рок-звезда. Эта история началась 11 лет назад. Это был коллектив, который играл и работал с Максимом Дунаевским, и продолжает с ним работать. В основном костяк наших выступлений — это песни из кино, которые я сам исполнял, начиная с «Розыгрыша», из фильмов «Зеленый фургон», «На Дерибасовской хорошая погода» и «Гардемарины». Плюс к этому еще и то, что накопилось за всю жизнь. Это и авторские песни, и Розенбаум, и Высоцкий, очень много Окуджавы. Это и песни из кино, в котором я не снимался, но которые я люблю», - рассказал артист.

При этом Харатьян отметил, что в шутку назвал себя рок-звездой, указав на настоящих рокеров.

«Это условное название, собирательное. Рок-звезды - это Гарик Сукачев, Костя Кинчев или Слава Бутусов. У меня разные песни, хотя есть и очень мощные, заряженные, задорные, действительно роковые композиции, я не могу назвать себя рок-звездой, я это говорю с юмором, с иронией», - добавил он.

