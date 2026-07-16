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Директор Театра Моссовета Алексей Черепнёв в интервью НСН рассказал о самых заметных премьерах и раскрыл отношение к новым интерпретациям классики.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Кассир.ру» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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Поклонники рок-музыки в выходные увидят в Москве сразу несколько ярких выступлений. Группа «Алиса» даст в столице два концерта, фанатов также порадуют Вадим Самойлов и Найк Борзов, Леонид Агутин соберет «Лужники», а «Горшенёв» и «Северный флот» вспомнят на сцене лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенёва.

В Санкт-Петербурге выступят «КняZz» и «Калинов мост». «Чайф» отправится в Ставрополь, «Мураками» - в Ижевск, «АнимациЯ» - в Новороссийск, а «Чиж&Co» порадует фанатов в городе Чёрмоз в Пермском крае.

Ну а Алексей Черепнёв рассказал о классике рока на сцене Театра Моссовета, спектакле «Иисус Христос - суперзвезда» (на фото).

«У нас с большим успехом уже 35 лет идет «Иисус Христос - суперзвезда». Это признанная классика рока, классический спектакль, который воспитал уже много-много поколений тех людей, кто приходит к нам в Театр Моссовета посмотреть его. Если раньше это были молодые люди, то сейчас у этих молодых людей выросли дети, и уже отцы и мамы приводят на этот спектакль детей, а порой даже внуков. Не так важно, какую музыку ты любишь и слушаешь, важно понимание вечности и культурного массива. А это, конечно, классика рока», - подчеркнул собеседник НСН.

