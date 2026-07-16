«Ревизор» и Эйфелева башня: Директор Театра Моссовета о премьерах и экспериментах
Алексей Черепнёв рассказал в эфире НСН о 35-летней рок-легенде Театра Моссовета, сравнил «Гамлета» с Борисовым со страстями вокруг символа Парижа и объяснил, почему не стоит пытаться переиграть Боярского.
Музыка: от «Лужников» до «Суперзвезды»
Директор Театра Моссовета Алексей Черепнёв в интервью НСН рассказал о самых заметных премьерах и раскрыл отношение к новым интерпретациям классики.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Кассир.ру» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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Поклонники рок-музыки в выходные увидят в Москве сразу несколько ярких выступлений. Группа «Алиса» даст в столице два концерта, фанатов также порадуют Вадим Самойлов и Найк Борзов, Леонид Агутин соберет «Лужники», а «Горшенёв» и «Северный флот» вспомнят на сцене лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенёва.
В Санкт-Петербурге выступят «КняZz» и «Калинов мост». «Чайф» отправится в Ставрополь, «Мураками» - в Ижевск, «АнимациЯ» - в Новороссийск, а «Чиж&Co» порадует фанатов в городе Чёрмоз в Пермском крае.
Ну а Алексей Черепнёв рассказал о классике рока на сцене Театра Моссовета, спектакле «Иисус Христос - суперзвезда» (на фото).
«У нас с большим успехом уже 35 лет идет «Иисус Христос - суперзвезда». Это признанная классика рока, классический спектакль, который воспитал уже много-много поколений тех людей, кто приходит к нам в Театр Моссовета посмотреть его. Если раньше это были молодые люди, то сейчас у этих молодых людей выросли дети, и уже отцы и мамы приводят на этот спектакль детей, а порой даже внуков. Не так важно, какую музыку ты любишь и слушаешь, важно понимание вечности и культурного массива. А это, конечно, классика рока», - подчеркнул собеседник НСН.
Театр: «Поле для эксперимента»
По данным «Кассир.ру», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Чагин» в театре «Современник» по одноименному роману Евгения Водолазкина, а также «Загадочные вариации» в Театре Ермоловой.
Театралы Петербурга выбрали «Палату №6» и «Последний шанс», а Алексей Черепнёв рассказал о новых постановках Театра Моссовета и пригласил на премьеру «Ревизора» 12 сентября.
«Наш сезон был богат на премьеры и заканчивается он премьерами. Мы начали со спектакля «Макбет» Андрея Кончаловского, продолжили «Тремя мушкетерами» Евгения Марчелли, а к финалу сезона на большой сцене мы выпустили «Чайку». На малой сцене у нас вышли спектакли «Последний роман», «Москвички», «Сказка о рыбаке и рыбке». Сейчас мы готовимся к премьере сентября, спектаклю «Ревизор» Евгения Марчелли. Это будет новая работа мастера и, соответственно, новое прочтение классического произведения», - отметил он.
Директор Театра Моссовета также раскрыл свое отношение к вызвавшему бурю обсуждений спектаклю МХТ имени Чехова «Гамлет» с Юрой Борисовым. По его мнению, в театре должно быть место экспериментам.
«Театр должен экспериментировать, это залог прогресса и нескончаемого поиска. «Гамлет» ставился столько раз, и каждый раз, естественно, режиссер это подавал в своем преломлении, как ему это хочется. Мы за то, чтобы это поле было свободно, чтобы эксперимент был возможен, и только зритель уже должен решить, кому это нравится, а кому нет. Я вижу, как положительные, так и отрицательные отклики на спектакль коллег из МХТ, но я был там - и это полные залы, и это тоже успех. Важно и то, как реагирует и голосует рублем зритель. В свое время называли уродством Эйфелеву башню, кипели страсти и призывали ее сносить, а сейчас - это украшение Парижа. Вопрос свежего взгляда или какой-то новой интерпретации - насколько это приживется, а это только время может показать», - подчеркнул собеседник НСН.
Кино: От Стоянова до Д’Артаньяна
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет вторая часть комедии «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым. Кроме того, на экраны выйдет ирландская музыкальная комедия «Это хит!» о рок-н-ролле и шоу-бизнесе.
Алексей Черепнёв отметил, что спектакли, поставленные по мотивам известных фильмов, как правило, не являются «копированием», и привел в пример «Трёх мушкетеров», которых можно увидеть в эти выходные в Театре Моссовета.
«Ничего плохого в этом нет, но я не вижу в театрах засилия ремейков, их можно пересчитать по пальцам. Где-то появляются вещи по мотивам каких-то известных и культовых фильмов, но в 90% случаев они переосмысляются, а не просто копируются. Вопросы вызывает именно копирование, потому что невозможно сделать копию того, что уже было. Невозможно переиграть Боярского в «Трёх мушкетёрах», можно создать только своих «Трёх мушкетёров» и создать образ своего Д'Артаньяна, который будет любим зрителем, как мы сделали в спектакле «Три мушкетёра». Мы сейчас играем уже сотый спектакль, то есть его посмотрели 100 тысяч человек, при этом в нем нет даже намёка на повторение или какую-то похожесть с фильмом. Это самостоятельное творческое произведение, выражение художника, режиссёра. Две составляющих успеха – это оценка зрителей и профессионалов. Критично, когда какие-то этические моменты нарушены. Люди привыкли к тому, что на театральной поляне растут разные цветы - где-то сделанные на основе советской классики, фильмов или драматургии того периода, где-то на основе современной драматургии. Каждый спектакль находит зрителя, вот это важно», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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