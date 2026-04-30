1

Народный артист России, художественный руководитель Центра исполнительских искусств Алексей Рыбников в интервью НСН рассказал о новых премьерах, истории знакомства с рок-музыкой и новой версии фильма «Буратино».

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

***

В этом году отмечается 50-летие легендарного рок-мюзикла Алексея Рыбникова «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». Он рассказал, как начиналась эта история.

«Перед этим я занимался исключительно симфонической музыкой и музыкой к фильмам, причем в основном детским на студии Горького, и меня как-то все привыкли видеть в этой роли. Когда появилась настоящая рок-музыка, я имею в виду не танцевальную рок-музыку, которую пел Элвис Пресли и другие исполнители, а Mahavishnu Orchestra, Emerson, Lake & Palmer, Pink Floyd, Алан Парсонс со своими композициями, меня эта стихия рок-музыки совершенно захватила. Я вообще могу в жизни заниматься только тем, чем я горю, то, что мне безумно интересно. Мне стало безумно интересно писать что-то в стиле рок-музыки. Мы собирались с разными музыкантами на квартирах, импровизировали на самодельных инструментах, но это было совершенно подпольно, потому что рок-музыка считалась идеологически чуждой, вредной и неприемлемой для тогдашней советской власти. А то, что было неприемлемо, искоренялось самым жестоким образом. И когда меня пригласил в театр Марк Захаров, положил либретто по поэме Пабло Неруды "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" и сказал: "Вот, в Америке есть рок-опера Jesus Christ Superstar, а у нас нет, нужно написать", меня эта идея увлекла», - отметил композитор.

В средине июня в Москве состоится премьера новой постановки Рыбникова о Хоакине Мурьете «Дух Соноры». Он рассказал о ее секретах.

«Зритель увидит всю атрибутику рок-концерта: лазеры, световые эффекты, живой огонь на сцене, столбы дыма, с одной стороны. С другой стороны, он увидит драматический спектакль, в котором играют актеры в костюмах, который соответствует тому, что на экране. А на экране в это время, - на черном экране, специально изготовленном для нашего театра в Германии, - будет сосуществовать вместе со всем этим фильм "Дух Соноры". Это не только спектакль. Это зрелище, в котором будут сочетаться рок-концерт, где на сцене рок-группа в главной роли, и фильм, который был снят 10 лет назад, но ждал своего часа. Это сочетание разных жанров, мультимедийность и дает ту остроту восприятия, которая необходима современным зрителям», - заинтриговал собеседник НСН.

