«Я этим горю!»: Алексей Рыбников о новой премьере и подпольном роке
Алексей Рыбников в эфире НСН раскрыл секреты спектакля «Дух Соноры», объяснил трансформацию «Буратино» и назвал музыкантов, вдохновивших его на создание «чуждой» СССР рок-оперы.
Музыка: Мурьета и подпольный рок
Народный артист России, художественный руководитель Центра исполнительских искусств Алексей Рыбников в интервью НСН рассказал о новых премьерах, истории знакомства с рок-музыкой и новой версии фильма «Буратино».
В этом году отмечается 50-летие легендарного рок-мюзикла Алексея Рыбникова «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». Он рассказал, как начиналась эта история.
«Перед этим я занимался исключительно симфонической музыкой и музыкой к фильмам, причем в основном детским на студии Горького, и меня как-то все привыкли видеть в этой роли. Когда появилась настоящая рок-музыка, я имею в виду не танцевальную рок-музыку, которую пел Элвис Пресли и другие исполнители, а Mahavishnu Orchestra, Emerson, Lake & Palmer, Pink Floyd, Алан Парсонс со своими композициями, меня эта стихия рок-музыки совершенно захватила. Я вообще могу в жизни заниматься только тем, чем я горю, то, что мне безумно интересно. Мне стало безумно интересно писать что-то в стиле рок-музыки. Мы собирались с разными музыкантами на квартирах, импровизировали на самодельных инструментах, но это было совершенно подпольно, потому что рок-музыка считалась идеологически чуждой, вредной и неприемлемой для тогдашней советской власти. А то, что было неприемлемо, искоренялось самым жестоким образом. И когда меня пригласил в театр Марк Захаров, положил либретто по поэме Пабло Неруды "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" и сказал: "Вот, в Америке есть рок-опера Jesus Christ Superstar, а у нас нет, нужно написать", меня эта идея увлекла», - отметил композитор.
В средине июня в Москве состоится премьера новой постановки Рыбникова о Хоакине Мурьете «Дух Соноры». Он рассказал о ее секретах.
«Зритель увидит всю атрибутику рок-концерта: лазеры, световые эффекты, живой огонь на сцене, столбы дыма, с одной стороны. С другой стороны, он увидит драматический спектакль, в котором играют актеры в костюмах, который соответствует тому, что на экране. А на экране в это время, - на черном экране, специально изготовленном для нашего театра в Германии, - будет сосуществовать вместе со всем этим фильм "Дух Соноры". Это не только спектакль. Это зрелище, в котором будут сочетаться рок-концерт, где на сцене рок-группа в главной роли, и фильм, который был снят 10 лет назад, но ждал своего часа. Это сочетание разных жанров, мультимедийность и дает ту остроту восприятия, которая необходима современным зрителям», - заинтриговал собеседник НСН.
Театр: от Козловского до Флориды
Алексей Рыбников посоветовал, что посмотреть в Центре исполнительских искусств (ЦИИ).
«Это, прежде всего, "Литургия оглашенных" (на фото) и "Тишайшие молитвы". Это две части тетралогии, они исполняются блоком в один вечер, но в разных залах. "Литургия оглашенных" – это практически тот же жанр, что в "Хоакине Мурьете", сочетание кино и театра, но рок-группы на сцене там уже нет, там совсем другая музыка. Кстати, "Литургия оглашенных" была поставлена первый раз в моем домашнем кинотеатре в 1990-е годы, но мы там не могли сделать премьеру, потому что было очень маленькое помещение. Премьера состоялась в Америке, в штате Флорида, в театре "Махаффи" на берегу Мексиканского залива уже в большом зале на две тысячи мест, прошла она очень успешно. О нем сделал замечательный отклик Эрнст Неизвестный, а потом и Никас Сафронов, Эльдар Рязанов и многие другие деятели, мнение которых я очень уважаю. Теперь в ЦИИ появилась возможность снова это показать, но уже как синтетическое зрелище: как кино и театр, и концерт для хоров, как я их называю "видимых и невидимых хоров". Что касается других постановок, это, конечно, "Князь Андрей Болконский" по "Войне и миру" Льва Толстого. Это большая постановка, в которой задействовано 60 человек, она является для меня очень знаковой и дорогой работой, которую мы еще широко не показали. Будет и "Хоакин Мурьета". Кроме того, мы готовим концертные программы из лучшего, что я написал для кино. Также будет выступать наша мастерская учеников Градского, много приглашенных коллективов, с которыми мы делаем совместные проекты, например, независимые театры. Может быть, будем даже показывать выпускные спектакли театральных вузов, они бывают очень интересны и могут помочь будущему этих актеров и режиссеров», - отметил композитор.
Кино: Два «Ждуна» и два «Буратино»
Ну а Алексей Рыбников, написавший музыку к новому «Буратино», объяснил, почему авторы решили отойти от оригинала.
«"Буратино" снова вышел на сцену и вызвал колоссальное количество споров и даже ненависти тех людей, которые полюбили старый фильм. Это действительно очень разные фильмы - разные сюжеты, разная трактовка героя, все разное и непривычное. Дело в том, что фильм, который вышел уже больше 50 лет назад, современные поколения не видели, тот "Буратино" вообще исчез, перестал существовать для новых детей, новых поколений. Я думаю, вот эти новые зрители и принесли в кассы 2,5 миллиарда рублей. Сейчас фильм с успехом показывают в Америке, Канаде и Австралии, из Австралии вообще приходят известия о том, что билеты на "Буратино" раскупаются просто мгновенно. Создатели фильма пошли по правильному пути - не повторять, потому что бороться с тем фильмом невозможно, он настолько единое целое, настолько духовная составляющая в нем является неотделимой частью. Воспроизвести это еще раз - это была бы безнадежная задача. А сейчас возникли совершенно замечательные образы, которые создал и Бондарчук, и Яценко, и другие прекрасные актеры, в том числе и молодые, например, Эйдельштейн, наша международная звезда. Если это делается скучно и не вызывает к себе горячего отношения, мне кажется, этого не должно быть в искусстве. А то, что вызвало горячее отношение - это позитивно», - заключил собеседник НСН.
