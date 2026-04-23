Чехов, Маугли и звезды: Гендиректор «Союзмультфильма» о новых премьерах и экспериментах
Борис Машковцев объяснил в эфире НСН, как Харламов, Жуков и Губерниев превратились в мультперсонажей, представил подругу Маугли и пообещал экранизацию «Чайки» с пластилиновой фантастикой.
Музыка: Рокеры и гимн Простоквашино
Генеральный директор отмечающей в этом году 90-летие киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев в интервью НСН рассказал о главных премьерах юбилейного года, звездных коллаборациях и расширении литературных миров в новых мультфильмах.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
Борис Машковцев признался, что любит рок-музыку, а также рассказал, кого и звезд можно увидеть и услышать в мультфильмах.
«К року я отношусь очень положительно. Наверное, это тот жанр, на котором я вырос. Может быть, поэтому и сейчас в творчестве "Союзмультфильма" нет-нет, да и появляются рок-музыканты, например, такие как Федор Чистяков. Это всегда было доброй традицией на "Союзмультфильме", что звезды озвучивают мультфильмы. Они всегда откликаются на подобные предложения, и эта традиция продолжается. Взять любой наш проект, вы увидите там актеров-звезд. Например, в "Простоквашино" это Антон Табаков, Иван Охлобыстин и Татьяна Васильева. Появляются камео, звезды играют сами себя в какой-нибудь из серий мультфильма. Это очень необычный опыт, когда звезды из реальности превращаются в анимационных персонажей. У нас такие образы родились, благодаря сотрудничеству с Димой Биланом, Ларисой Гузеевой, Сергеем Жуковым, Niletto, Петром Дрангой, Гариком Харламовым. Все они стали в какой-то момент героями "Простоквашино", Сергей Жуков даже написал "Гимн Простоквашино". Мы пошли дальше, появился сериал "Чемпионы", это спортивная история. У нас там приглашенными звездами являются профессиональные телеведущие и комментаторы, такие как Дмитрий Губерниев, или блогер Сыендук (Дмитрий Карпов). Мы продолжаем экспериментировать с этим форматом. Для нас звезда — это не только голос, а еще и зачастую дополнительный персонаж, самостоятельный образ внутри мультфильма. Плюс нужно не забывать и о звездах озвучивания мультфильмов. Вы можете не узнать их на улице в лицо, но, стоит им заговорить, их голос вы узнаете наверняка. Это, например, Лариса Брохман или Диомид Виноградов», - отметил гендиректор «Союзмультфильма».
Театр и литература: Чехов и «Безумная планета»
Борис Машковцев рассказал то театральных коллаборациях «Союзмультфильма».
«У нас богатый опыт работы со звездами, в том числе это большие театральные актеры. Например, несколько ролей на "Союзмультфильме" озвучил Константин Хабенский. У него в фильмографии таким образом оказался и полнометражный фильм "Суворов", где он озвучил главного героя, и короткометражный авторский фильм "Волк думающий", где он, соответственно, озвучивал разумного думающего волка. Многие персонажи из мультфильмов перекочевывают на театральные подмостки. Благодаря сотрудничеству с Театром кукол Образцова у нас появилась постановка "Муха-Цокотуха". Персонажи из мультфильма советского времени перекочевали на театральную сцену и получился интересный спектакль, который стоит в репертуаре», - отметил он.
Машковцев также объяснил, по каким книгам создаются современные мультфильмы.
«Все зависит от жанра мультфильма. Например, в современной короткометражной анимации, которой студия постоянно занимается, теперь доминируют истории, придуманные самими режиссерами. Именно поэтому такая мультипликация называется авторской. В сериалах сложно сопоставить персонажей с книгами, даже если когда-то они пришли с их страниц, потому что этих историй становится гораздо больше, чем было в книгах. Это произошло с "Чебурашкой" и "Простоквашино". При этом полнометражные фильмы очень часто основаны на экранизации литературных источников. "Союзмультфильм" не нарушает эту традицию и в ближайшее время выйдет несколько анимационных полных метров. В числе ближайших релизов фильм "Малуша" по книге Олега Роя, дальше последует экранизация книги "Тайны Чароводья" Юлии Ивановой. Для подростковой и студенческой аудитории мы планируем выпустить анимационную экранизацию чеховской "Чайки". Есть здесь и оригинальные истории. Например, в следующем году выйдет фантастический пластилиновый полнометражный мультфильм "Безумная планета"», - разъяснил собеседник НСН.
Кино: «Ангелы» и подруга Маугли
Ну а Борис Машковцев назвал в числе главных премьер «Союзмультфильма» в юбилейный год международный проект «Маугли и Акира. Новые приключения», вышедший в середине апреля.
«У нас две больших сериальных премьеры в этом году. Одна из них - это международный проект, копродукция нескольких стран Азии и "Союзмультфильма" под названием "Маугли и Акира". Для нас это своего рода продолжение темы, которая была начата еще в советское время, когда был создан легендарный мультфильм "Маугли" по роману Киплинга режиссером Романом Давыдовым. Сегодня мы предлагаем сериал, который демонстрирует, что Маугли действительно является персонажем международным. Это не просто пересказ истории Киплинга в новой версии. Скорее, мы берем саму ситуацию, что существует вот такой мальчик, который живет среди животных, и у него появляется подруга Акира, тоже человек. Таким образом это будет история уже не только про Маугли, но и про Акиру и их взаимоотношения друг с другом», - отметил он.
Гендиректор киностудии также рассказал о сериале «Крошки».
«Вторая сериальная премьера этого сезона - сериал "Крошки", и это прямое отношение к классике "Союзмультфильма". Это будет история про наших же персонажей, если бы они были в возрасте совсем-совсем малышей. Соответственно, сериал этот рассчитан на малышковую аудиторию, на зрителей буквально двух-трех лет, когда они впервые знакомятся с мультипликацией как с видом искусства. Они смогут увидеть маленького Львенка из мультфильма "Как Львенок и Черепаха пели песню", маленького Волка из "Ну, погоди!", или Матроскина в детстве. Это будет их первый контакт с персонажами из вселенной "Союзмультфильма"» - заключил собеседник НСН.
