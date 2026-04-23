Генеральный директор отмечающей в этом году 90-летие киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев в интервью НСН рассказал о главных премьерах юбилейного года, звездных коллаборациях и расширении литературных миров в новых мультфильмах.

Борис Машковцев признался, что любит рок-музыку, а также рассказал, кого и звезд можно увидеть и услышать в мультфильмах.

«К року я отношусь очень положительно. Наверное, это тот жанр, на котором я вырос. Может быть, поэтому и сейчас в творчестве "Союзмультфильма" нет-нет, да и появляются рок-музыканты, например, такие как Федор Чистяков. Это всегда было доброй традицией на "Союзмультфильме", что звезды озвучивают мультфильмы. Они всегда откликаются на подобные предложения, и эта традиция продолжается. Взять любой наш проект, вы увидите там актеров-звезд. Например, в "Простоквашино" это Антон Табаков, Иван Охлобыстин и Татьяна Васильева. Появляются камео, звезды играют сами себя в какой-нибудь из серий мультфильма. Это очень необычный опыт, когда звезды из реальности превращаются в анимационных персонажей. У нас такие образы родились, благодаря сотрудничеству с Димой Биланом, Ларисой Гузеевой, Сергеем Жуковым, Niletto, Петром Дрангой, Гариком Харламовым. Все они стали в какой-то момент героями "Простоквашино", Сергей Жуков даже написал "Гимн Простоквашино". Мы пошли дальше, появился сериал "Чемпионы", это спортивная история. У нас там приглашенными звездами являются профессиональные телеведущие и комментаторы, такие как Дмитрий Губерниев, или блогер Сыендук (Дмитрий Карпов). Мы продолжаем экспериментировать с этим форматом. Для нас звезда — это не только голос, а еще и зачастую дополнительный персонаж, самостоятельный образ внутри мультфильма. Плюс нужно не забывать и о звездах озвучивания мультфильмов. Вы можете не узнать их на улице в лицо, но, стоит им заговорить, их голос вы узнаете наверняка. Это, например, Лариса Брохман или Диомид Виноградов», - отметил гендиректор «Союзмультфильма».

