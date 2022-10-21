«Удары без разбора»: Херсон превращается в крепость на фоне наступления ВСУ
Украинская армия готовит масштабное наступление на Херсонскую область, в связи с этим власти региона призывают людей к эвакуации, а военные допускают принятие «непростых решений».
Два человека погибли и 10 пострадали в результате удара украинских войск по переправе в Херсоне. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев.
По его словам, среди пострадавших есть дети. Елисеев отметил, что в настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы, туда незамедлительно выехали пять экипажей скорой медицинской помощи, раненых отправили в Херсонскую областную больницу. Глава правительства также отметил, что при необходимости пострадавших могут отправить в медицинские учреждения Крыма.
«Характер ранений показывает, что, скорее всего, были применены (при обстреле – ред. НСН) кассетные ракеты HIMARS, начиненные осколочными элементами для большего поражающего эффекта», - приводит ТАСС слова Елисеева, который подчеркнул, что гражданская переправа, по которой нанесли удар, работала и в ночное время, чтобы отправить на левый берег Днепра как можно больше местных жителей.
Позже стало известно, что погибли два журналиста ТК «Таврия».
Так, 20 октября вечером ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, 11 ракет сбили подразделения ПВО, а одна упала в район Антоновского моста.
Между тем зампред Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что власти сделают все для безопасности жителей Херсона. Он отметил, что обстановка в регионе складывается крайне напряженная.
При этом украинские войска уже начали предпринимать попытки наступательных действий на Херсон. Как сообщил 20 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские военнослужащие применили танковый резерв против ВСУ в районе села Суханово и сорвали наступление. Представитель ведомства пояснил, что после сорванного наступления украинские силы беспорядочно бежали с фронта. По данным Конашенкова, ВСУ смогли вклиниться в оборону российский войск у Суханово, но в результате контратаки резерва из засады нападение было отбито.
Как сообщал 19 октября командующий объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, есть вероятность, что скоро украинские военные будут использовать запрещенные методы ведения боевых действий на Херсонском направлении.
«Натовское руководство вооруженными силами Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами. У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесении массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24» и подчеркнул, что в этих условиях первоочередной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан.
Суровикин добавил, что дальнейшие планы российских военных и действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. ВС РФ будут действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений, заключил он.
Между тем заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов 18 октября заявил, что битва за Херсон может начаться в самое ближайшее время. По его словам, не исключены обстрелы города и правобережной части Херсонской области.
«Уже в самое ближайшее время начнется битва за Херсон. Мирному населению рекомендуется по возможности покинуть район предстоящих жестоких боевых действий, чтобы тем самым не подвергать себя ненужному риску», - сказал он в своем Telegram-канале.
Также Стремоусов отметил, что город превращается в крепость, потому что ВСУ стянули к линии фронта много военной техники и наемников.
«Там очень много стянуто наемников и военной техники. Город Херсон превращается в крепость», - цитирует Стремоусова РИА Новости.
Он подчеркнул, что речь идет об оборонительном процессе Херсона. В тоже время местные власти начали рассылать людям СМС-оповещения о необходимости покинуть город из-за угрозы обстрелов.
Многие политики и эксперты едины во мнении, что Киев хочет «выслужиться» перед Западом. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявлял в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Украине надо показать западным кураторам хотя бы «маленький успех» на херсонском направлении. Однако, указал он, у России хватает ресурсов, чтобы отбить наступление ВСУ.
«Сегодня идет массовая комплектация в районе Херсона всеми силами и средствами, которые есть в распоряжении (президента Украины - прим. НСН) Зеленского. Кураторы из Госдепа заставляют Зеленского любыми способами показать хотя бы где-то маленький успех. То, что сказал Суровикин, соответствует действительности, и главная задача сегодня – спасение мирного населения, избежание больших потерь наших солдат и максимальное уничтожение отрядов националистов и наемников, слетевшихся на Украину со всех уголков мира», - сказал Водолацкий.
Так, президент РФ Владимир Путин 19 октября ввел военное положение в Херсонской области, а также в ЛНР, ДНР и Запорожье. При этом военное положение и режим комендантского часа в ДНР и ЛНР действовали с 2014 года. Как сообщил Кирилл Стремоусов, введение военного положения упростит военным выполнение боевых задач.
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