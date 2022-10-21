«Удары без разбора»: Херсон превращается в крепость на фоне наступления ВСУ

По его словам, среди пострадавших есть дети. Елисеев отметил, что в настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы, туда незамедлительно выехали пять экипажей скорой медицинской помощи, раненых отправили в Херсонскую областную больницу. Глава правительства также отметил, что при необходимости пострадавших могут отправить в медицинские учреждения Крыма.

«Характер ранений показывает, что, скорее всего, были применены (при обстреле – ред. НСН) кассетные ракеты HIMARS, начиненные осколочными элементами для большего поражающего эффекта», - приводит ТАСС слова Елисеева, который подчеркнул, что гражданская переправа, по которой нанесли удар, работала и в ночное время, чтобы отправить на левый берег Днепра как можно больше местных жителей.

Позже стало известно, что погибли два журналиста ТК «Таврия».

Так, 20 октября вечером ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, 11 ракет сбили подразделения ПВО, а одна упала в район Антоновского моста.