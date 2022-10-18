Жителям Херсонской области пообещали сертификаты на жилье

Все жители Херсонской области, желающие переехать в другие регионы России, смогут получить жилищные сертификаты. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам заседания в Госдуме. По его словам, с помощью сертификата они смогут купить себе жилье в любом регионе страны. Он утверждает, что люди могут поселиться в доме или квартире (в новостройке или вторичном жилом фонде).

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Кроме того, по его словам, переезжающим государство поможет приобрести вещи первой необходимости.

Хуснуллин добавил, всем решившимся на переезд бесплатно предоставят жилье до момента, пока они не определятся с покупкой по сертификатам.

Ранее сообщалось, что Ростовская область готова принять в пунктах временного размещения более 1,7 тысячи жителей Херсонской области.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖильеХерсон
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