Жителям Херсонской области пообещали сертификаты на жилье

Кроме того, по его словам, переезжающим государство поможет приобрести вещи первой необходимости.

Хуснуллин добавил, всем решившимся на переезд бесплатно предоставят жилье до момента, пока они не определятся с покупкой по сертификатам.

Ранее сообщалось, что Ростовская область готова принять в пунктах временного размещения более 1,7 тысячи жителей Херсонской области.







