Жителям Херсонской области пообещали сертификаты на жилье
Все жители Херсонской области, желающие переехать в другие регионы России, смогут получить жилищные сертификаты. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам заседания в Госдуме. По его словам, с помощью сертификата они смогут купить себе жилье в любом регионе страны. Он утверждает, что люди могут поселиться в доме или квартире (в новостройке или вторичном жилом фонде).
Кроме того, по его словам, переезжающим государство поможет приобрести вещи первой необходимости.
Хуснуллин добавил, всем решившимся на переезд бесплатно предоставят жилье до момента, пока они не определятся с покупкой по сертификатам.
Ранее сообщалось, что Ростовская область готова принять в пунктах временного размещения более 1,7 тысячи жителей Херсонской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru