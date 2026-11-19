По словам российского лидера, ему бы очень хотелось, «чтобы это имело свое продолжение».

«Хотя бы в том смысле, что по сверке часов, по ряду ключевых направлений, на мой взгляд, если не договоренность, то взаимное понимание имело место быть», - сказал он.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков указал, что прошедшая в Шэньчжене встреча глав России, Китая и США - первый контакт в подобном формате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».