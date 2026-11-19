«Знает только Господь»: Путин пожелал, чтобы встречи с КНР и США имели продолжение
Что будет дальше, знает только Господь Бог. Как пишет РИА Новости, так президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос об итогах трёхсторонней встречи с лидерами КНР и США.
По словам российского лидера, ему бы очень хотелось, «чтобы это имело свое продолжение».
«Хотя бы в том смысле, что по сверке часов, по ряду ключевых направлений, на мой взгляд, если не договоренность, то взаимное понимание имело место быть», - сказал он.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков указал, что прошедшая в Шэньчжене встреча глав России, Китая и США - первый контакт в подобном формате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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