Минобороны: ВСУ пытались пробить оборону в Херсонской области

Министерство обороны РФ сообщило о попытке прорыва подразделениями ВСУ обороны российских войск на Николаево-Криворожском направлении Херсонской области.

Как заявил во время брифинга официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, Украина задействовала на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый. В районе населенного пункта Суханово украинским военным удалось вклиниться в оборону российских подразделений.

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Однако, по словам Конашенкова, за счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями, противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения «беспорядочно бежали».

В Минобороны утверждают, что положение по переднему краю обороны полностью восстановлено.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХерсонМинобороны РФ
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