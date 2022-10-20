Минобороны: ВСУ пытались пробить оборону в Херсонской области

Однако, по словам Конашенкова, за счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями, противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения «беспорядочно бежали».

В Минобороны утверждают, что положение по переднему краю обороны полностью восстановлено.

