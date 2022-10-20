Минобороны: ВСУ пытались пробить оборону в Херсонской области
Министерство обороны РФ сообщило о попытке прорыва подразделениями ВСУ обороны российских войск на Николаево-Криворожском направлении Херсонской области.
Как заявил во время брифинга официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, Украина задействовала на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый. В районе населенного пункта Суханово украинским военным удалось вклиниться в оборону российских подразделений.
Однако, по словам Конашенкова, за счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями, противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения «беспорядочно бежали».
В Минобороны утверждают, что положение по переднему краю обороны полностью восстановлено.
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