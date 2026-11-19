Путин: Россия не выставляет более жесткие требования в переговорах по Украине
19 ноября 202615:30
Александра Веснина
Президент РФ Владимир Путин опроверг мнение о том, что Россия выставляет более жесткие требования в переговорах по Украине.
«Мы восемь лет старались урегулировать этот кризис. И все эти восемь лет киевский режим проводил какие-то там военные мероприятия. И когда они публично заявили, что не собираются выполнять никаких мирных договоренностей, только после этого мы признали непризнанные на тот момент территории», — заявил президент на пресс-конференции после трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
Путин подчеркнул, что во время трехсторонней встречи напомнил контекст начала конфликта лидерам КНР и США.
Сегодня, 19 ноября, лидеры России, США и Китая провели на полях саммита АТЭС первую трехстороннюю встречу, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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