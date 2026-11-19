«ЯЛТА 2.0»

Перед трехсторонними переговорами Путин провел часовую беседу с Трампом. По словам помощника президента Юрия Ушакова, лидеры двух держав обсуждали украинское урегулирование. Ушаков сказал, что особо важных заявлений на встрече Путина и Трампа сделано не было, так как все готовились к трехсторонним переговорам. Сам Трамп заявил, что беседа с Путиным заложила основу для встречи трех лидеров. США и Китай, по словам Трампа, стремятся оказать помощь в урегулировании украинского конфликта.

Перед началом беседы президентов трех стран корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников спросил Путина, похожа ли встреча на «Ялту 2.0». Президент России в ответ кивнул.

Перед закрытыми трехсторонними переговорами состоялась открытая часть встречи. Все три лидера сделали вступительные заявления. Путин подчеркнул, что интересы России, Китая и США совпадают в вопросе урегулирования региональных конфликтов, в том числе украинского кризиса. Он напомнил, что эти страны стояли у истоков создания ООН и что на них лежит ответственность за сохранение и укрепление системы международного права — вплоть до Устава организации.

«Мы стояли у истоков создания Организации Объединенных Наций. На наших плечах задача сохранения и укрепления системы международного права, сложившейся вместе с формированием этой универсальной организации, включая Устав ООН и закрепленные в нем принципы», — сказал он.



Путин отметил, что три государства объединяет не только статус стран-победительниц во Второй мировой войне, но и совместная ответственность за поддержание мира и безопасности. Он также указал на общие интересы в борьбе с международным терроризмом и предложил Дональду Трампу и Си Цзиньпину обсудить глобальные и региональные вопросы, а также энергетическую и продовольственную безопасность.