Впервые в истории: Как прошла встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина
В китайском Шэньчжэне состоялась встреча лидеров трех государств — России, США и КНР. По ее итогам лидеры приняли декларацию о мире. О чем говорили главы государств — в материале НСН.
Лидеры России, США и Китая провели на полях саммита АТЭС первую трехстороннюю встречу. Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсудили ядерное разоружение и урегулирование региональных конфликтов.
Переговоры на вилле «Цилинь Шаньчжуан» в китайском Шэньчжэне продлились полтора часа. Такая встреча состоялась впервые в истории.
«ЯЛТА 2.0»
Перед трехсторонними переговорами Путин провел часовую беседу с Трампом. По словам помощника президента Юрия Ушакова, лидеры двух держав обсуждали украинское урегулирование. Ушаков сказал, что особо важных заявлений на встрече Путина и Трампа сделано не было, так как все готовились к трехсторонним переговорам. Сам Трамп заявил, что беседа с Путиным заложила основу для встречи трех лидеров. США и Китай, по словам Трампа, стремятся оказать помощь в урегулировании украинского конфликта.
Перед началом беседы президентов трех стран корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников спросил Путина, похожа ли встреча на «Ялту 2.0». Президент России в ответ кивнул.
Перед закрытыми трехсторонними переговорами состоялась открытая часть встречи. Все три лидера сделали вступительные заявления. Путин подчеркнул, что интересы России, Китая и США совпадают в вопросе урегулирования региональных конфликтов, в том числе украинского кризиса. Он напомнил, что эти страны стояли у истоков создания ООН и что на них лежит ответственность за сохранение и укрепление системы международного права — вплоть до Устава организации.
«Мы стояли у истоков создания Организации Объединенных Наций. На наших плечах задача сохранения и укрепления системы международного права, сложившейся вместе с формированием этой универсальной организации, включая Устав ООН и закрепленные в нем принципы», — сказал он.
Путин отметил, что три государства объединяет не только статус стран-победительниц во Второй мировой войне, но и совместная ответственность за поддержание мира и безопасности. Он также указал на общие интересы в борьбе с международным терроризмом и предложил Дональду Трампу и Си Цзиньпину обсудить глобальные и региональные вопросы, а также энергетическую и продовольственную безопасность.
Председатель КНР заявил, что Москва, Пекин и Вашингтон должны сообща отстаивать мир и делать все возможное для предотвращения ядерной войны.
«Ядерное оружие — это дамоклов меч, висящий над головой человечества. Его необходимо полностью запретить и уничтожить», — сказал он.
Си Цзиньпин призвал укреплять торгово-экономическое сотрудничество и обеспечивать безопасность мирового энергетического рынка. По его словам, позитивное взаимодействие крупных держав — это не вопрос выбора, а необходимость.
Он также упомянул о необходимости преодолевать «ловушку Фукидида» (политологическая концепция, описывающая опасность войны между доминирующей державой и усиливающейся страной, которая бросает ей вызов — прим. НСН) и сформулировал четыре принципа взаимодействия: уважение суверенитета и территориальной целостности, избегание конфронтации, взаимовыгодное сотрудничество и объединение преимуществ каждой из стран, а также регулярные контакты и создание механизмов для предотвращения кризисов.
Президент США поддержал курс на диалог. Он заявил, что три страны должны объединять усилия по нераспространению ядерного оружия и несут особую ответственность за то, что происходит в мире.
«Есть недопонимания, мы часто не согласны друг с другом, это понятно. Но никакие из проблем никогда не решались с использованием старых инструментов. Нужно продолжать обсуждать их», — отметил он.
Трамп добавил, что в отличие от многих лидеров прошлого, которые избегали разговоров со своими оппонентами, у его команды «настрой противоположный»: «Слишком часто лидеры прошлого избегали разговоров со странами, с которыми у них были разногласия, а у нас настрой противоположный».
Кроме того, он прокомментировал ситуацию вокруг Украины: по его словам, урегулирование развивается в верном направлении, и обе стороны хотят завершения конфликта.
ЧТО В ИТОГЕ?
Одним из первых комментариев по итогам встречи стал ответ министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова журналисту Павлу Зарубину. СМИ обратили внимание на то, что Лавров якобы был не в духе.
«Президент проводил переговоры. Почему вы спрашиваете, удались они или нет?» — коротко сказал он.
Юрий Ушаков же заявил, что атмосфера на трехсторонней встрече РФ, США и КНР была хорошей, а все подробности расскажет Путин. В свою очередь Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер даст пресс-конференцию по итогам саммита.
Си Цзиньпин отметил, что контакты с Путиным и Трампом были позитивными и конструктивными. Он отметил, что взгляды КНР, РФ и США на поддержание мира во всем мире совпадают.
Лидеры трех держав приняли декларацию о мире по итогам встречи в Китае. Текст документа опубликовал Кремль. Лидеры трех стран договорились о необходимости реформировать ООН, увеличить производство и поставки нефтепродуктов, а также напомнили о важности соблюдения иммунитетов официальных лиц государств.
Отдельно Путин, Трамп и Си подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Россия, США и Китай намерены продолжить диалог о снижении ядерных рисков и предотвращении конфликтов.
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