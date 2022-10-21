ВСУ выпустили 12 ракет в сторону Херсона

Вооруженные силы Украины выпустили 12 ракет в сторону Херсона, который в настоящее время находится под контролем российских военных. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, 11 ракет было сбито системами ПВО.

Информация о пострадавших уточняется.

Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев.





