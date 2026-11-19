Путин заявил, что на Ялтинской конференции не было раздела мира
Президент России Владимир Путин на вопрос о «новой Ялте» отметил, что ничего плохого в ней не было.
«В Ялте зафиксировали победу над нацизмом, было бы правильно зафиксировать победу над неонацизмом», — сказал российский лидер, выступая перед журналистами.
По его словам, в Ялте никто не делил мир, там просто зафиксировали реалии, которые сложились после Второй мировой войны.
Президент РФ добавил, что в сегодняшних конфликтах придётся согласиться с реалиями.
Сегодня, 19 ноября, лидеры России, США и Китая провели на полях саммита АТЭС первую трехстороннюю встречу. Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсудили ядерное разоружение и урегулирование региональных конфликтов.
Перед началом беседы президентов трех стран корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников спросил Путина, похожа ли встреча на «Ялту 2.0». Президент России в ответ кивнул, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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