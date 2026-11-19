Если страховая компания захочет сымитировать сбой, не желая оформлять полис для водителя мотоцикла или иногороднего водителя, то оформление через Госуслуги или сайт Российского союза автостраховщиков (РСА) ей не помешает. Об этом НСН рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

РСА намерен оформлять полисы ОСАГО на своем сайте. Ранее с идеей оформлять автогражданку на портале «Госуслуги» выступил Центробанк, пишут «Известия». Как отмечается, оба предложения направлены на повышение доступности страховок для автовладельцев из определенных регионов страны, а также некоторых категорий страхователей, которые сталкиваются с трудностями при оформлении полисов ОСАГО традиционными способами. Радько раскрыл, у каких водителей сегодня возникает проблема с оформлением ОСАГО.

«С бумажным полисом такая хитрость, что они не очень желают продавать полисы таксистам и, особенно, мотоциклистам. Чего они обычно только не придумают: «А у нас полисов нет, езжайте в соседний город» и так далее. Потому что мотоциклисты считаются рискованным видом транспорта. Такая же история бывает с электронными полисами: когда начинаешь оформлять полис на мотоцикл, всегда случается какой-то сбой. Еще такая проблема у иногородних, потому что если человек покупает полис, допустим, в Москве, а прописан в другом городе, то иногда бывают проблемы с определением КБМ, территории и так далее. Если это решит проблему доступности полисов, то я поддерживаю, потому что действительно многие не могут купить их. Но опять же вопрос, а не будет ли там такая же проблема, как на сайте конкретных страховщиков. Может быть, РСА также будет себя вести, это же их структура», — заявил он.