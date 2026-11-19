То сбой, то золотуха: Кому и за что мешают оформить ОСАГО
Сергей Радько раскрыл, что к системе оформления страховых полисов необходимо подключить мониторинг Центробанка.
Если страховая компания захочет сымитировать сбой, не желая оформлять полис для водителя мотоцикла или иногороднего водителя, то оформление через Госуслуги или сайт Российского союза автостраховщиков (РСА) ей не помешает. Об этом НСН рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
РСА намерен оформлять полисы ОСАГО на своем сайте. Ранее с идеей оформлять автогражданку на портале «Госуслуги» выступил Центробанк, пишут «Известия». Как отмечается, оба предложения направлены на повышение доступности страховок для автовладельцев из определенных регионов страны, а также некоторых категорий страхователей, которые сталкиваются с трудностями при оформлении полисов ОСАГО традиционными способами. Радько раскрыл, у каких водителей сегодня возникает проблема с оформлением ОСАГО.
«С бумажным полисом такая хитрость, что они не очень желают продавать полисы таксистам и, особенно, мотоциклистам. Чего они обычно только не придумают: «А у нас полисов нет, езжайте в соседний город» и так далее. Потому что мотоциклисты считаются рискованным видом транспорта. Такая же история бывает с электронными полисами: когда начинаешь оформлять полис на мотоцикл, всегда случается какой-то сбой. Еще такая проблема у иногородних, потому что если человек покупает полис, допустим, в Москве, а прописан в другом городе, то иногда бывают проблемы с определением КБМ, территории и так далее. Если это решит проблему доступности полисов, то я поддерживаю, потому что действительно многие не могут купить их. Но опять же вопрос, а не будет ли там такая же проблема, как на сайте конкретных страховщиков. Может быть, РСА также будет себя вести, это же их структура», — заявил он.
Радько также уточнил, повлияет ли на эту ситуацию возможность оформить через Госуслуги.
«Дело в том, что полис покупается конкретно у страховой компании. Если она этого делать не желает, то они могут сымитировать сбой и через сайт РСА, и через Госуслуги и так далее. Поэтому на самом деле тут, может быть, нужно усиление контроля со стороны ЦБ: почему у них вдруг возникает такой сбой, который не возникает, если покупают полис на обыкновенный автомобиль», — заявил он.
Ранее начальник управления европейского протокола РСА Евгений Васильев заявил НСН, что введение возможности покупать полис ОСАГО через «Госуслуги» может и сделает услугу доступнее, но не повлияет на снижение случаев мошенничества.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин заявил, что на Ялтинской конференции не было раздела мира
- «Знает только Господь»: Путин пожелал, чтобы встречи с КНР и США имели продолжение
- «Страница в истории дипломатии»: Путин оценил встречу с Си Цзиньпином и Трампом
- Капризный покупатель: Как снижение спроса на «вторичку» повлияет на цены
- Впервые в истории: Как прошла встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина
- То сбой, то золотуха: Кому и за что мешают оформить ОСАГО
- В российских кинотеатрах вновь покажут мультфильм Миядзаки «Унесенные призраками»
- Мурашко заявил, что у России есть разработки по устранению генетических дефектов
- Путин, Трамп и Си Цзиньпин приняли декларацию по итогам трехсторонней встречи
- Путин поблагодарил Си Цзиньпина за организацию трехсторонней встречи