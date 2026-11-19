В ходе пресс-конференции после трёхсторонней встречи с лидерами КНР и США он указал, что Крымский мост — это исключительно мирный объект, который давно не используется для перевозки военной техники.

Также российский лидер отметил, что обсуждал с Советом безопасности РФ возможное прекращение огня в ряде сфер, однако теперь у Москвы иная позиция.

«После ударов по Крымскому мосту договариваться не будем», - сказал Путин.

Глава государства добавил, что Крымский мост будет восстановлен.

Ранее Вооруженные силы Украины трижды за неделю атаковали Крымский мост. Движение по нему перекрыто. Специалисты оценивают ущерб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».