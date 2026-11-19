«Договариваться не будем»: Путин пообещал ответ на удары по Крымскому мосту
Россия ответит на удары по Крымскому мосту. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе пресс-конференции после трёхсторонней встречи с лидерами КНР и США он указал, что Крымский мост — это исключительно мирный объект, который давно не используется для перевозки военной техники.
Также российский лидер отметил, что обсуждал с Советом безопасности РФ возможное прекращение огня в ряде сфер, однако теперь у Москвы иная позиция.
«После ударов по Крымскому мосту договариваться не будем», - сказал Путин.
Глава государства добавил, что Крымский мост будет восстановлен.
Ранее Вооруженные силы Украины трижды за неделю атаковали Крымский мост. Движение по нему перекрыто. Специалисты оценивают ущерб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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