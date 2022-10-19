Сальдо: власть в Херсонской области передадут военным
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власть в регионе будет передана военным, сообщает ТАСС.
По его словам, этого требует введённое в области военное положение.
«Военное положение говорит о том, что власть в регионах должна перейти к военным согласно закону. Мы совместно с военными всю эту работу делаем», - заключил он.
Ранее Сальдо заявил, что в течение семи дней въезд гражданских лиц на территорию Херсонской области будет запрещён, сообщает RT.
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