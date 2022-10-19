Сальдо: власть в Херсонской области передадут военным

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власть в регионе будет передана военным, сообщает ТАСС.

Херсонские власти призывают жителей эвакуироваться из-за угрозы обстрелов

По его словам, этого требует введённое в области военное положение.

«Военное положение говорит о том, что власть в регионах должна перейти к военным согласно закону. Мы совместно с военными всю эту работу делаем», - заключил он.

Ранее Сальдо заявил, что в течение семи дней въезд гражданских лиц на территорию Херсонской области будет запрещён, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВоенное ПоложениеХерсон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры