Путин ввел военное положение в четырех регионах России
Президент Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
«Мною подписан указ о введение военное положение в этих субъектах», - сказал Путин на совещании Совбеза.
Путин напомнил, что военное положение в этих регионах действовали до вступления в состав России, поэтому этот статус нужно оформить снова.
На референдумах за вхождение в состав РФ в ДНР и ЛНР проголосовали 99,23% и 98,42% соответственно, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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