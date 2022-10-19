Путин ввел военное положение в четырех регионах России

Президент Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

«Мною подписан указ о введение военное положение в этих субъектах», - сказал Путин на совещании Совбеза.

Путин напомнил, что военное положение в этих регионах действовали до вступления в состав России, поэтому этот статус нужно оформить снова.

На референдумах за вхождение в состав РФ в ДНР и ЛНР проголосовали 99,23% и 98,42% соответственно, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Военная ОперацияВоенное ПоложениеВладимир ПутинДНРЛНР
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