Путин ввел военное положение в четырех регионах России

Президент Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

«Мною подписан указ о введение военное положение в этих субъектах», - сказал Путин на совещании Совбеза.

Путин напомнил, что военное положение в этих регионах действовали до вступления в состав России, поэтому этот статус нужно оформить снова.

На референдумах за вхождение в состав РФ в ДНР и ЛНР проголосовали 99,23% и 98,42% соответственно, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



