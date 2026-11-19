«Говорить о развороте рынка вторичного жилья рано. Мы наблюдаем исчерпание отложенного спроса, столкновение ожиданий продавцов и покупателей. Продавцы еще живут в прошлых ожиданиях, а покупатели живут в реальности. Октябрьское снижение – это важный сигнал, рынок перестал расти прежними темпами, покупатель стал более осторожный. Покупатель сегодня более осознанный, даже избалованный и капризный. У нас по-прежнему высокая стоимость ипотечного кредитования, а покупательная способность снижается. Цены на вторичное жилье выросли, а доходы не успевают за этим ростом. И еще одна причина – выжидательная позиция, покупатели ждут изменение ипотечных ставок. Но я могу сказать, что снижения цен не будет в любом случае», - отметила она.

По ее словам, спрос может оживиться уже в декабре.

«Вторичное жилье по-прежнему востребовано благодаря возможности сразу въехать в квартиру, не ждать окончания строительства, не тратить дополнительные средства на ремонт. Но сегодня покупатель сравнивает сразу несколько объектов, торгуется, проверяет юридическую сторону вопроса. Фактор Нового года тоже присутствует, поэтому в декабре активность повысится, количество сделок увеличится. Декабрь – это традиционно активный период, так как многие хотят встречать Новый год в новой квартире, закрыть эти вопросы. На сохранение спроса влияет адекватная цена квартиры, хорошая транспортная доступность, развитая инфраструктура и прозрачная юридическая история. Также интерес вызывают квартиры, которые попадают под альтернативные сделки, когда собственник продает старую квартиру, чтобы купить новую», - добавила она.

Налог на «лишние» квартиры не заставит владельцев от них отказаться, а также не поможет решить проблему высоких цен на вторичном рынке, заявил НСН декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Засько.

