Территориальная оборона появится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
Территориальная оборона появится на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях. Соответствующие положения содержатся в указе президента РФ Владимира Путина о введении в этих субъектах военного положения.
Кроме территориальной обороны документ, опубликованный пресс-службой Кремля, предусматривает создание соответствующих межведомственных штабов.
«На территориях субъектов Российской Федерации... в соответствии с Федеральным законом «Об обороне» и иными нормативными правовыми актами.. ведется территориальная оборона и создаются межведомственные координирующие органы (штабы территориальной обороны)», - говорится в указе.
Ранее Путин подписал указ о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 656 / сут.
Умерли
389 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+20 859 / сут.
- СПЧ призвал возбудить дела из-за гибели мобилизованных
- «Холодильник». Космонавты рассказали, чего им не хватает на орбите
- Патрушев: в России ужесточат ответственность за нарушение правил пребывания в стране
- В Европе нашли замену российскому «Союзу»
- Собянин: В Москве не вводят ограничительные меры
- Патрушев: Около пяти миллионов жителей Донбасса прибыли в Россию
- Патрушев: на Совбезе РФ рассматривались вопросы глобального миграционного кризиса
- Путин заявил, что вместо переговоров Украина обстреливает территорию РФ
- МИД РФ откроет новые генконсульства в ряде стран СНГ, Азии и Африки
- Минцифры объявило о запуске маркетплейса российского ПО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru