Территориальная оборона появится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Территориальная оборона появится на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях. Соответствующие положения содержатся в указе президента РФ Владимира Путина о введении в этих субъектах военного положения.

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Кроме территориальной обороны документ, опубликованный пресс-службой Кремля, предусматривает создание соответствующих межведомственных штабов.

«На территориях субъектов Российской Федерации... в соответствии с Федеральным законом «Об обороне» и иными нормативными правовыми актами.. ведется территориальная оборона и создаются межведомственные координирующие органы (штабы территориальной обороны)», - говорится в указе.

Ранее Путин подписал указ о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВоенное ПоложениеЛНРДНРВладимир Путин
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