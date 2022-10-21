Два человека погибли в результате удара ВСУ по переправе в Херсоне
Два человека погибли, десять пострадали в результате обстрела гражданской переправы в Херсоне украинскими войсками. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.
«В результате ракетного удара есть пострадавшие и погибшие. На данный момент десять человек ранены, двое погибли», — цитирует Елисеева РИА Новости.
Отмечается, что данные предварительные, пишет Газета.ру. На месте происшествия работают спасательные службы.
Председатель правительства указал, что пострадали в том числе дети и журналисты, раненых доставили в Херсонскую областную больницу. При необходимости к лечению пострадавших подключат крымских медиков, отмечает РЕН ТВ.
По словам Елисеева, характер ранений указывает на то, что украинская армия нанесла удар из реактивной системы залпового огня HIMARS, используя осколочные ракеты для большего поражающего эффекта.
«Киевский режим знал о том, что эта переправа гражданская. Никакие военнослужащие ей не пользовались», — добавил председатель правительства.
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