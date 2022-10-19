Власти Херсона считают, что военное положение упростит решение боевых задач
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что введение военного положения в регионе упростит решение боевых задач.
«Введение военного положения упростит некоторые задачи военных. Играться в те игры, в которые мы играли практически семь месяцев, мы больше не будем. С нацистами никаких разговоров больше не будет», - цитирует Стремоусова РИА Новости со ссылкой на Первый канал.
Президент Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Также в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях введены различные режимы реагирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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