Власти Херсона считают, что военное положение упростит решение боевых задач

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что введение военного положения в регионе упростит решение боевых задач.

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«Введение военного положения упростит некоторые задачи военных. Играться в те игры, в которые мы играли практически семь месяцев, мы больше не будем. С нацистами никаких разговоров больше не будет», - цитирует Стремоусова РИА Новости со ссылкой на Первый канал.

Президент Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Также в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях введены различные режимы реагирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинВоенная ОперацияВоенное ПоложениеХерсон
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