«Цепная реакция»: В Госдуме оценили последствия битвы за Херсон
Провал наступления ВСУ на Херсон может усилить желание украинцев «снести» режим Зеленского, который превратил их в разменную монету, сказал в эфире НСН Виктор Водолацкий.
Украине надо показать западным кураторам хотя бы «маленький успех» на херсонском направлении, однако у России хватает ресурсов, чтобы отбить наступление ВСУ, сказал в интервью НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Ранее командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин назвал обстановку на херсонском направлении «напряженной» и не исключил принятия «непростых решений» ,а власти региона рекомендовали местному населению уезжать из-за угрозы обстрелов.
«Сегодня идет массовая комплектация в районе Херсона всеми силами и средствами, которые есть в распоряжении (президента Украины - прим. НСН) Зеленского. Кураторы из Госдепа заставляют Зеленского любыми способами показать хотя бы где-то маленький успех. То, что сказал Суровикин, соответствует действительности, и главная задача сегодня – спасение мирного населения, избежание больших потерь наших солдат и максимальное уничтожение отрядов националистов и наемников, слетевшихся на Украину со всех уголков мира», - сказал Водолацкий.
Он указал на «рычаги», которые есть у генерала Суровикина, и допустил возникновение «цепной реакции» в случае провала наступления ВСУ на херсонском направлении.
«Есть очень много рычагов, сил и средств для уничтожения противника, но никто не знает, какое решение определят генерал Суровикин и его штаб. Как таковой армии Украины не существует. На каждом направлении, где идут сражения, "нормальных" украинцев 20-30%, все остальное – это наемники, националисты со всего мира, те же укрофашисты, которых нельзя отнести к украинцам. Естественно, начнется цепная реакция в Европе», - предположил депутат.
По его мнению, успех России на херсонском направлении может повлиять и на простых украинцев, которые «прячутся в подвалах».
«Начнутся непредсказуемые события и в самой Украине, а точнее - предсказуемые. Думаю, что люди, живущие в Сумской, Днепропетровской областях, в том же Киеве, наверное, перестанут сидеть в подвалах, выйдут на улицы и снесут эту власть, которая их уничтожает, предала и продала. Сегодня ежедневно гибнет от 600 до 1000 солдат ВСУ, и это огромная беда для жителей Украины, которые все еще верят Зеленскому, а для него граждане Украины являются разменной монетой», - заключил собеседник НСН.
Как сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, ВСУ стянули к линии фронта большое количество наемников и техники. По его словам, «Херсон превращается в крепость».
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