Украине надо показать западным кураторам хотя бы «маленький успех» на херсонском направлении, однако у России хватает ресурсов, чтобы отбить наступление ВСУ, сказал в интервью НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Ранее командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин назвал обстановку на херсонском направлении «напряженной» и не исключил принятия «непростых решений» ,а власти региона рекомендовали местному населению уезжать из-за угрозы обстрелов.