В Херсонской области на неделю закроют въезд гражданских лиц
Власти Херсонской области на семь дней закроют въезд гражданских лиц в регион. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Владимир Сальдо.
Слова политика приводит РИА Новости. Въехать в регион смогут только обладатели спецпропусков: специалисты по обеспечению, снабжению, работе коммунальных органов.
Сальдо также сообщил, что все подразделения и министерства администрации Херсонской области переедут на левый берег Днепра.
Ранее жителей Херсонской области призвали эвакуироваться из-за угрозы обстрелов со стороны Украины. Кроме того, Сальдо заявлял, что власти планируют эвакуировать до 60 тысяч человек, напоминает RT. Жителей правого берега Днепра переправят в левобережную часть или другие регионы России, пишет «Свободная пресса».
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