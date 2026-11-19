«Страница в истории дипломатии»: Путин оценил встречу с Си Цзиньпином и Трампом
Прошедшая в Шеньчжене трёхсторонняя встреча лидеров России, США и Китая - это страница в истории дипломатии. Как пишет RT, об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, разговор политиков проходил в очень откровенном режиме. Это позволило лучше понять друг друга.
«Вряд ли кто ожидал свободной дискуссии на переговорах в Китае, но Си Цзиньпину удалось создать для этого необходимую атмосферу», - подчеркнул глава российского государства.
Ранее Путин поблагодарил Си Цзиньпина за организацию трехсторонней встречи, отметив, что «никто не ожидал, что всё пройдёт так здорово», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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