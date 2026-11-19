По его словам, разговор политиков проходил в очень откровенном режиме. Это позволило лучше понять друг друга.

«Вряд ли кто ожидал свободной дискуссии на переговорах в Китае, но Си Цзиньпину удалось создать для этого необходимую атмосферу», - подчеркнул глава российского государства.

Ранее Путин поблагодарил Си Цзиньпина за организацию трехсторонней встречи, отметив, что «никто не ожидал, что всё пройдёт так здорово», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

