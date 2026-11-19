В российских кинотеатрах вновь покажут мультфильм Миядзаки «Унесенные призраками»
Кинопрокатная компания КИНОМАНИЯ совместно с RWV Film выпустит в кинотеатрах легендарный анимационный фильм Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками», премьера запланирована на 17 декабря. Прокат приурочен к юбилею фильма, которому исполнилось 25 лет в 2026 году.
Картина стала первым в истории аниме-фильмом, получившим «Оскар», а также первым фильмом в истории, который достиг суммы сборов в 200 млн. долларов до проката на территории США. Фильм обогнал «Титаник» (в то время самый кассовый фильм в мире) в японском прокате, и стал самым кассовым фильмом в истории Японии.
Это история о десятилетней девочке Тихиро, которая попадает в мир духов и устраивается работать в волшебные купальни, чтобы спасти превращенных в свиней родителей.
В 2002 году «Унесённые призраками» завоевали «Золотого медведя» — главный приз Берлинского кинофестиваля, а в 2003 триумфально выиграли оскаровскую статуэтку за «лучший анимационный фильм».
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