В Херсонщине назвали последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС в целях подтопления территорий ниже по Днепру. Из-за опасности подрыва дамбы воду из водохранилища начали сбрасывать.

Ранее стало известно о начале эвакуации жителей Херсона на левый берег Днепра. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

