В Херсонщине назвали последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС
Если дамба Каховской ГЭС будет прорвана, на много лет вперед прекратится подача воды по Северо-Крымскому каналу, Крым останется без воды. Об этом заявил глава Новокаховского административного округа Херсонской области Владимир Леонтьев, его процитировало агентство ТАСС.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС в целях подтопления территорий ниже по Днепру. Из-за опасности подрыва дамбы воду из водохранилища начали сбрасывать.
Ранее стало известно о начале эвакуации жителей Херсона на левый берег Днепра. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 067 / сут.
Умерли
389 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+18 352 / сут.
- «Зенит» обыграл «Крылья Советов»в матче Кубка России по футболу
- В Киеве отключили светофоры ради экономии электричества
- Суд заочно арестовал экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову за фейки о ВС РФ
- Криштиану Роналду вывели из состава «Манчестер Юнайтед»
- В Брянской области не намерены вводить пропускной режим
- Владимирцы завоевали золото Чемпионата России по ездовому спорту на собаках
- В Херсонщине назвали последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС
- АФК «Система» готова выкупить все акции у владельцев торговых марок «вefree» и «Sela»
- В школах на уроках физкультуры появится модуль по игре в лапту
- В Иране удовлетворены процессом восстановления СВПД
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru