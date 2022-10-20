В Херсонщине назвали последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС

Если дамба Каховской ГЭС будет прорвана, на много лет вперед прекратится подача воды по Северо-Крымскому каналу, Крым останется без воды. Об этом заявил глава Новокаховского административного округа Херсонской области Владимир Леонтьев, его процитировало агентство ТАСС.

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС в целях подтопления территорий ниже по Днепру. Из-за опасности подрыва дамбы воду из водохранилища начали сбрасывать.

Ранее стало известно о начале эвакуации жителей Херсона на левый берег Днепра. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияГЭС
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