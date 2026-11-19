«Интересно, что о системе умного дома и инженерных решениях (теплый пол, защита от протечек, системы защитного отключения) многие задумываются уже после того, как закончился ремонт. В этом признался каждый третий опрошенный россиянин (35%). На практике же внедрение таких систем на этапе чистовой отделки оборачивается переплатой до 40% из-за необходимости демонтажа. А цена устранения последствий в случае пожара от плохой электрики, затопления из-за прорыва трубы может быть еще больше», - отметил он.

Со своей стороны, директор департамента стратегии продукта строительной компании DOGMA Евгения Стяжкина добавила, что сегодня только 17% россиян делают ремонт своими руками.

«Самостоятельный ремонт требует не только финансовых вложений, но и времени, опыта и постоянного контроля. При этом в процессе могут возникать непредвиденные расходы, увеличение бюджета и необходимость переделок. Исследование показывает, что покупатели всё чаще предпочитают делегировать эти задачи профессионалам: более 41% опрошенных доверяют ремонт специалистам, тогда как самостоятельно его делают только 17%. При этом 6% тех, кто выбрал самостоятельный ремонт, впоследствии пожалели, что не обратились к специалистам», - добавила она.

Только частные компании сегодня выбирают импортные стройматериалы, хотя российские производители успешно справились с импортозамещением, заявила в беседе с НСН зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

