Дороже на 40%: Как ремонт своими руками может обернуться убытками
Сегодня только 17% россиян делают ремонт своими руками, так как это чревато проблемами, заявила НСН Евгения Стяжкина.
Ремонт своими силами может обернуться переплатами в 40% и выше, так как некоторые решения должен принимать только специалист, заявил НСН заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и развитию бизнеса IEK GROUP Артем Маймор.
По данным исследования, проведенного федеральной строительной компанией DOGMA и электротехнической компанией IEK GROUP, каждый третий россиянин, который сделал ремонт своими силами, (35%) сожалеет об экономии на системе умного дома и инженерных решениях, так как это обернулось убытками. В топ-5 ошибок самостоятельного ремонта вошли также нехватка систем хранения (26%), экономия на электрике и коммуникациях во время ремонта (21%), планировка квартиры без деления на функциональные зоны (11%), а также выбранный стиль интерьера, который быстро перестал быть в тренде (7%). Маймор объяснил, почему не все задумываются об этом в начале пути.
«Интересно, что о системе умного дома и инженерных решениях (теплый пол, защита от протечек, системы защитного отключения) многие задумываются уже после того, как закончился ремонт. В этом признался каждый третий опрошенный россиянин (35%). На практике же внедрение таких систем на этапе чистовой отделки оборачивается переплатой до 40% из-за необходимости демонтажа. А цена устранения последствий в случае пожара от плохой электрики, затопления из-за прорыва трубы может быть еще больше», - отметил он.
Со своей стороны, директор департамента стратегии продукта строительной компании DOGMA Евгения Стяжкина добавила, что сегодня только 17% россиян делают ремонт своими руками.
«Самостоятельный ремонт требует не только финансовых вложений, но и времени, опыта и постоянного контроля. При этом в процессе могут возникать непредвиденные расходы, увеличение бюджета и необходимость переделок. Исследование показывает, что покупатели всё чаще предпочитают делегировать эти задачи профессионалам: более 41% опрошенных доверяют ремонт специалистам, тогда как самостоятельно его делают только 17%. При этом 6% тех, кто выбрал самостоятельный ремонт, впоследствии пожалели, что не обратились к специалистам», - добавила она.
Только частные компании сегодня выбирают импортные стройматериалы, хотя российские производители успешно справились с импортозамещением, заявила в беседе с НСН зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Песков рассказал о подготовке нового обмена пленными
- Экс-первый замглавы Минобороны Цаликов получил 10 лет колонии за коррупцию
- «Это концептуальная акция»: Зачем Богомолов выйдет на сцену БДТ в образе «Черта»
- «Сели на якорь»: Банкиры о нехватке наличных при снижении ставки ЦБ
- Путин назвал «политической диареей» заявления о планах России напасть на Европу
- Путин отметил фильм «Черный шелк»
- Движение по первому пути железнодорожной части Крымского моста восстановлено
- Путин: У России нет желания продолжать вооруженный конфликт на Украине
- Путин сообщил, что Трамп вновь пригласил его на саммит G20
- Три человека погибли при ударе ВСУ по Саратовской области