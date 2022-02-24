Россия вступила в войну: Зеленский обратился к россиянам, Путин - к украинцам и НАТО
Российская артиллерия работает по Мариуполю, взрывы слышны в Одессе, Киеве, Краматорске, Харькове, Николаеве, Бердянске, сообщают украинские СМИ.
В шестом часу утра по московскому времени президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации в Донбассе, призвав украинцев сложить оружие, а россиян - отнестись с пониманием. Перед этим с обращением к россиянам на русском языке выступил украинский президент Владимир Зеленский: «Это наша земля, это наша история, за что вы будете воевать и с кем?»
Рассказываем главное.
ОБРАЩЕНИЕ ЗЕЛЕНСКОГО К РОССИЯНАМ
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Киеву не нужна «ни холодная, ни горячая, ни гибридная война». Народ и власти Украины, по его словам, хотят мира.
В начале выступления Зеленский заявил, что обращается к народу России не как президент, а как гражданин Украины. Он отметил, что вдоль общей границы стран стоит 2 тысячи российских войск, и президент России Владимир Путин одобрил их «шаг вперед» на украинскую территорию.
«Этот шаг может стать началом большой войны», — сказал он. По словам Зеленского, причина для начала военных действий может возникнуть в любой момент — «любая провокация, любая вспышка — вспышка, которая может сжечь все».
Зеленский подчеркнул, что Украина в новостях и в реальной жизни — это две разные страны. «Вам говорят, что мы — нацисты, но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше 8 миллионов жизней», — отметил Зеленский.
По его словам, то, что россияне и украинцы разные совершенно не повод для того, чтобы быть врагами. Зеленский отметил, что говорит на русском языке о Донбассе, но россияне все ровно не поймут, о чем речь, потому что «названия, эти улицы, эти фамилии, эти события — это все для вас — чужое».
Лидер Украины подчеркнул, что власть страны делает все, что может, чтобы сохранить мир. По его словам, Украину поддерживают многие страны, потому что речь не о мире любой ценой, «речь идет о мире и о принципах, о международном праве, о праве на самоопределение».
По словам Зеленского, Украина не представляла угрозу для России в прошлом и этого не будет также в будущем. «Война лишит гарантий всех, гарантий безопасности не будет больше ни у кого. Кто от этого пострадает больше всего? Люди», — сказал он.
«Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос, но ответ зависит только от вас, граждане России», — заключил он.
Новость дополняется...
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,8 млн+138 тыс. / сут.
Умерли
348 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
12,8 млн+179 тыс. / сут.
- Доллар и евро на торгах поднялись до рекордных уровней
- Байден заявил о неоправданной атаке России на Украину
- Путин заявил, что РФ уважает суверенитет стран на постсоветском пространстве
- СМИ: слышны взрывы в районе аэропорта Борисполь
- Путин: Внутри США создана империя лжи
- В Киеве и Одессе раздаются взрывы
- Роспотребнадзор отмечает рост случаев «стелс-омикрона» в России
- Путин: Принято решение о проведении специальной военной операции
- Путин: Россия не позволит «военное освоение прилегающих территорий»
- В Госдуме прокомментировали санкции ЕС против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru