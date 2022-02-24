Россия вступила в войну: Зеленский обратился к россиянам, Путин - к украинцам и НАТО

В шестом часу утра по московскому времени президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации в Донбассе, призвав украинцев сложить оружие, а россиян - отнестись с пониманием. Перед этим с обращением к россиянам на русском языке выступил украинский президент Владимир Зеленский: «Это наша земля, это наша история, за что вы будете воевать и с кем?»

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ОБРАЩЕНИЕ ЗЕЛЕНСКОГО К РОССИЯНАМ

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Киеву не нужна «ни холодная, ни горячая, ни гибридная война». Народ и власти Украины, по его словам, хотят мира.